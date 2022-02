K letni inflaciji so januarja največ prispevale višje cene energije (+2,80 odstotne točke), sledile so cene storitev (+0,98 odstotne točke), hrane, alkohola in tobaka (+0,77 odstotne točke) in neenergetskih industrijskih dobrin (+0,56 odstotne točke).

Januarja so imele najnižjo stopnjo inflacije Francija (3,3 odstotka), Portugalska (3,4 odstotka) in Švedska (3,9 odstotka). Najvišjo stopnjo inflacije so medtem januarja beležile Litva (12,3 odstotka), Estonija (11 odstotkov) in Češka (8,8 odstotka). V primerjavi z decembrom je letna stopnja inflacije januarja padla v osmih članicah, zrasla pa v 19.

V Sloveniji je bila decembra lani letna stopnja inflacije šest odstotkov, mesečna stopnja pa 0,6 odstotka.