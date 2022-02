Predlog zakona so v parlamentarni postopek v začetku septembra vložile poslanske skupine SD, LMŠ, Levica, SAB in NP. Kot je uvodoma v imenu predlagateljev na današnji seji pojasnil poslanec SD Dejan Židan, ureditev pravice za nadomestilo zaradi dlje časa trajajoče bolniške odsotnosti ureja zakon o zdravstvenem varstvu, ki med drugim določa najnižji znesek denarnega nadomestila za bolniško nadomestilo, to pa ne sme biti manjše od zajamčene plače.

Težava je, da se zajamčena plača, ki po Židanovem opozorilu danes razen v omenjenem zakonu ne obstaja več, od leta 2006 ni več zvišala in še vedno znaša okoli 238 evrov. V istem obdobju pa je minimalna plača, ki je leta 2006 znašala skoraj 522 evrov z usklajevanji do danes narasla na 1024 evrov. Zato predlagajo, da se v zakonu na novo določi najnižja višina denarnega nadomestila za bolniško odsotnost, ki pripada zavarovancu, in sicer v višini 60 odstotkov minimalne plače, in ne več zajamčene plače.