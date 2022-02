Naj spomnimo: ob začetku epidemije leta 2020 so bila skladišča v Zavodu za blagovne rezerve (ZRSBR) prazna. Zaščitne opreme je primanjkovalo, vlada pa je nemudoma hitela z nabavami. Številna naročila so bila sporna, najbolj pa je v oči padlo posredovanje ministra Počivalška, ki je takratnemu direktorju Zavoda RS za blagovne rezerve Antonu Zakrajšku dal navodila za izplačilo 100-odstotnega avansa po pogodbi, sklenjeni med ZRSBR in družbo genEplanet za nakup ventilatorjev. S tem je minister prekoračil svoja pooblastila in poskrbel, da je bil en ponudnik privilegiran.

Opisano ravnanje je v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo ministra ter predstavlja kršitev integritete, ki jo 3. točka 4. člena zakona (ZIntPK) opredeljuje kot »pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi,« so postopek opisali pri KPK.

Celotne ugotovitve KPK-ja si lahko preberete tukaj.