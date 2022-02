V torek so v Sloveniji ob 2107 PCR-testih in 13.324 hitrih antigenskih testih potrdili 2372 okužb z novim koronavirusom, kar je 107 okužb več kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 3002, kar je 328 manj kot dan prej, tudi število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev še naprej upada in trenutno znaša 3226 - 129 manj kot dan prej.

Skupno število hospitaliziranih s potrjeno okužbo je 779, kar je 35 manj kot dan prej. Od skupnega števila jih je na navadnih oddelkih 265 s covidom-19, na intenzivnih pa 18. Po podatkih vlade je v torek umrlo 10 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo.

Po podatkih vlade je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.263.619 ljudi, kar predstavlja 60 odstotkov populacije. Z vsemi odmerki je cepljenih 1.217.724, kar je 58 odstotkov prebivalstva.

Med starejšimi od 18 let je s prvim odmerkom cepljenih 70 odstotkov prebivalstva, z vsemi odmerki pa 68 odstotkov. S prvim odmerkom je cepljenih 80 odstotkov starejših od 50 let, z vsemi pa 79 odstotkov. Poživitveni odmerek je po aktualnih podatkih vlade prejelo 624.764 ljudi.