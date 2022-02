»Namen obiska je izkazati podporo Slovenije evropski in evroatlantski perspektivi Ukrajine ter potrditi zavezanost Slovenije politiki ozemeljske celovitosti in suverenosti Ukrajine v okviru njenih mednarodno priznanih meja. Obisk bo hkrati priložnost za krepitev dialoga in poglobitev dvostranskih odnosov med državama,« so obisk premierja Janeza Janše potrdili v njegovem kabinetu.

Predsednik vlade se bo v okviru obiska srečal s predsednikom vlade Ukrajine Denisom Šmigalom ter opravil pogovor s predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim. »Slovenija podpira ozemeljsko celovitost in neodvisnost Ukrajine ter se zavzema za deeskalacijo in mirno reševanje konflikta na vzhodu države, prav tako pa podpira tudi prizadevanja Ukrajine pri približevanju standardom evroatlantskih integracij in poziva k napredku zlasti na področju boja proti korupciji, vladavine prava in neodvisnosti sodstva,« so še sporočili iz kabineta. Slovenija bo ob robu obiska dostavila tudi materialno pomoč Ukrajini, prav tako pa bo premier na obisku krepil gospodarsko sodelovanje z Ukrajino.

Janša se je za obisk z ukrajinskim premierjem Denisom Šmigalom sicer dogovoril že pred dvema tednoma. Situacija na mejah Ukrajine se je medtem močno zaostrila. Ruski predsednik Vladimir Putin v ponedeljek podpisal ukaz o priznanju do takrat samooklicanih separatističnih regij Ukrajine Doneck in Lugansk ter sprožil plaz mednarodnih odzivov. Premier Janša je Putinovo odločitev označil za grobo kršitev mednarodnega prava in resen poseg v suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine. »“Slovenija obsoja to nezakonito dejanje. EU mora Ukrajini ponuditi perspektivo polnopravnega članstva.«

Ministrstvo za zunanje zadeve sicer zaradi nadaljnjega poslabšanja varnostnih razmer v Ukrajini slovenskim državljanom odsvetuje potovanja v to državo.

Več sledi.