Ukrajina v Putinovem političnem jeziku nikoli ni bila prava država. Republiki Doneck in Lugansk pa sta od včeraj ponoči neodvisni državi, v katerih živi okoli tri milijone in pol ljudi. Putin je tudi napovedal, da bo ruska vojska vkorakala čez ukrajinsko mejo in zagotovila njuno varnost.

Ukrajinci niso potrebovali prevajalcev, ker večina razume rusko. Zvenelo je grozeče. Do večera pa ni bilo potrjenih dokazov, da bi ruske oklepne enote in pehota množično prestopile mejo. Ukrajinski predsednik je rekel, da ne verjame, da bo do velike ruske ofenzive na vseh frontah res prišlo. »Če pride, pa bomo razglasili vojno stanje.«

Sredi dneva je sogovornik Bogdan, ki zaradi svojega uradnega položaja ni želel omembe priimka, odkimal, da vojno stanje traja že osem let. »Mi smo dejansko v vojni z Rusijo od leta 2014,« je rekel. Na pripombo, da svet v spopadih na jugovzhodu države ni videl prave vojne, se je razburil. »Prava vojna? Mi smo osem let hodili na pogrebe, obiskovali smo ranjene tovariše v bolnišnicah in skrbeli za sirote ubitih. In še vedno hodimo na pogrebe. Od leta 2014 je bilo v Donbasu ubitih 14.000 ljudi. Od tega 5000 vojakov ukrajinske vojske. Dva ta teden. To ni vojna?«

Za Krim se je strinjal, da je bil predan brez odpora. Ruska vojska je vkorakala na polotok in ga preprosto prevzela od pripadnikov ukrajinske vojske in civilnih oblasti. Rekel je, da bi isto naredili z Donbasom, če tja iz drugih delov Ukrajine ne bi odšli prostovoljci in zaustavili politične ter vojaške zasedbe pokrajin Doneck in Lugansk.

Prostovoljci so preprečili, da bi celotni pokrajini postali ruski. Šele za njimi je prišla vojska. »Ampak ta vojska ima osem let vsakodnevnih izkušenj iz pozicijske vojne in 150.000 vojakov. Približno toliko, kot jih imajo Rusi na svoji strani.« Sedel je v kavarni, kjer je bilo za mizami slišati prav toliko ruščine kot ukrajinščine.

»In da ne bi mislil, tako je tudi v Donbasu. Ukrajinski vojaki med seboj govorijo ukrajinsko in rusko, tako kot jaz govorim oba jezika. Slišal boš vojake, ki ti bodo v ruščini povedali, da se borijo za ukrajinsko državo.«

Velik vzpon ukrajinščine

Oleksij Haran ima za ta nenavaden pojav statistično razlago. Profesor primerjalne politologije vodi raziskave javnega mnenja. Diplomiral in doktoriral je v ruščini, ker je bilo »do leta 1990 samo 10 odstotkov predavanj in 18 odstotkov učbenikov v ukrajinščini. Vse drugo je bilo v ruščini.« Tudi sam je najprej govoril in pisal rusko in se je ukrajinščine naučil kot odrasel človek. Vendar Putin svoje teorije o Ukrajincih utemeljuje na zastarelih podatkih. Njegove raziskave sedaj kažejo, da 80 odstotkov ljudi meni, da bi morali vsi znati ukrajinsko. Danes jih je 70 odstotkov ponosnih na to, da so Ukrajinci, 19 odstotkov pa jih ima s tem težave.

Eden od strahov, ki so jih prejšnji teden navajali analitiki v Bruslju, je bil, da bi ob morebitni invaziji rusko govoreče prebivalstvo stopilo na stran ruske vojske. Če gre verjeti statističnim raziskavam, to še zdaleč ni samoumevno.

V Kijevu se ljudje hitro strinjajo, da je njihova demokracija čudna in nerazvita, da je veliko korupcije, življenjska raven nedostojna, zavezniki pa omahljivi. V zadnjih osmih letih so menjali voditelje države, njihov položaj pa se ni veliko spremenil. Še vedno živijo med zahodom, kamor bi radi, in vzhodom, kamor zares nočejo. Ni pa nobenega dvoma, da so Rusi na slabšem od njih, zaveznikov pa sploh nimajo.