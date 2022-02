Benjamin K. Sovacool, strokovnjak za energetsko politiko: Boj proti podnebnim spremembam z jedrsko energijo je kot boj proti svetovni lakoti s kaviarjem

Dr. Benjamin K. Sovacool je na področju energetskih in podnebnih politik eden najbolj citiranih raziskovalcev na svetu. Ukvarja se z vprašanji energetske pravičnosti, energetske varnosti, globalne energetske politike ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Zaposlen je kot profesor energetske politike na Univerzi v Sussexu v Veliki Britaniji, profesor družbenih ved na Univerzi Aarhus na Danskem in odgovorni urednik recenzirane akademske revije Energy Research & Social Science. Poleg tega je vodilni avtor šestega poročila medvladnega foruma za podnebne spremembe pod okriljem Združenih narodov, ki naj bi bilo v celoti končano letos. Prvi del poročila, ki je izšel lani, je po vsem svetu odmeval kot najbolj alarmantno izmed vseh poročil doslej, saj ni pustil niti kančka dvoma, da se lahko segrevanju ozračja za 1,5 do dve stopnji Celzija izognemo zgolj, če nemudoma in radikalno zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov. Z dr. Sovacoolom smo se pogovarjali o tem, kakšna je najboljša pot do tega cilja.