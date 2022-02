Nepreslišano Marko Pahor ekonomist

Za sedanjo vlado je prepozno, da bi na tem področju naredila kar koli smiselnega. Vprašanje je, ali je ta vlada ob šibki parlamentarni podpori in ukvarjanju z vsem, kar je povezano z epidemijo, sploh imela kakršno koli realno možnost. Kar je po svoje škoda, saj so časi krize in tik po njej idealni za izpeljavo neprijetnih reform. A očitno to ostaja naloga za naslednjo koalicijo in vlado.

Ena od točk, ki bi jih rad videl v predvolilnih programih in pozneje v koalicijski pogodbi, so tudi konkretne smernice glede tega, kaj narediti s plačami v javnem sektorju, reformirati zdajšnji sistem ali postaviti novega. Prvi korak bo verjetno priznanje, da sistema, kot je bil zamišljen, ni več, da so ga leta zlorabe in nespametnih popravkov pokopala. Kažejo se že obrisi, da so nekatere stranke pripravljene na to, da sistem opustijo, spet druge pa so precej vkopane na stališču, da mora sistem ostati enoten. V vsakem primeru bo rešitev morala biti vzdržna, finančno in človeško. Sistem plač, kakršen koli že bo, bi moral za cilj imeti ohranjanje stabilnosti javnih financ ter prožnost in učinkovitost vseh delov javnega sektorja. Naloga nikakor ne bo lahka. Finance