Uvod v spomladanski del državnega prvenstva v nogometu je potrdil izenačenost in negotovost tekmovanja, na katerem lahko vsaka ekipa premaga vsako tekmico. Ko je po zmagi Kopra v Celju kazalo, da bo rušil vse pred seboj, mu je spodrsnilo že na naslednji tekmi z Domžalami, ki so na začetku pustile najboljši umetniški vtis s suverenima zmagama proti kandidatoma za prvaka (Olimpija, Koper). Maribor je po nepotrebnem porazu na derbiju z zmago proti Radomljam zasedel prvo mesto in ga bo glede na kakovost igralske zasedbe težko izpustil iz rok. »Pred vsemi nami je še dolga pot. Najpomembneje bo, da bomo iz tekme v tekmo boljši. Ne smemo se ozirati na druge. Verjamem, da je ekipa sposobna marsičesa,« je filozofijo razkril trener Radovan Karanović.

Celje kupilo dva mačka v žaklju Največje razočaranje je Celje, ki se je po porazih s Koprom in Bravom znašlo v družbi Radomelj, Tabora in Aluminija v boju za obstanek. Klub, ki ima za slovenske razmere skoraj neomejene finančne vire, je v zimskem premoru delo zastavil na novo s prihodom trenerja Simona Rožmana in kar 14 igralcev, med katerimi je osem tujcev. A za dva, Belgijca Ibrahima Kargboja in Hrvata Dujeta Čopa, ki sta prišla le na polletno posojo, se je že izkazalo, da sta mačka v žaklju, saj sta poškodovana. Za Kargboja iz kijevskega Dinama je sezona bolj ali manj končana, za Čopa iz zagrebškega Dinama, ki je bil nekoč hrvaški reprezentant, pa upajo, da bo nared do polfinala pokala 20. aprila s Koprom na Bonifiki. Pokal je tudi edina pot, po kateri lahko Celjani pridejo v Evropo, kar je minimalen cilj ruskih vlagateljev. Kako obsežen je pogon Celja, je bilo razvidno iz za skoraj cel avtobus velike delegacije na gostovanju v soboto v Šiški, medtem ko je bilo predstavnikov Brava na tribuni VIP le peščica. »Ker je ekipa nova, začenjamo z ničle. Ne bo lahko, to bo tek na dolge proge. Presenetila sta me govorica telesa in vpliv stresa zaradi tekme na igralce. Ne dajejo tistega, kar kažejo na treningih. Zelo sem zadovoljen s pripravljalnim obdobjem. Treba bo najti mir in stabilizirati ekipo, ki bo vlekla naš voz. Pred nami je ogromno trdega dela. Nadejam se, da bo zmaga na naslednji tekmi v petek z Aluminijem, ki je zelo potrebna, dvignila samozavest,« strasti skuša umiriti trener Simon Rožman. V Celje se je vrnil po epizodah v Domžalah, na Reki in v Mariboru, kjer je vselej odstopil sam, potem ko se je znašel v težavah in ni našel izhoda iz krize.