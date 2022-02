No, pozornejši bralci se bodo najbrž še spomnili, kakšne prevale in premete so morali izvajati v Počivalškovi stranki, da so Guček-Zakoškovo sploh nastavili na položaj direktorice celjske bolnišnice. Zdaj pa se bodo za tako »uspešno« menedžerko gotovo kar stepli v gospodarstvu, saj, kot so ugotovili naši kolegi na Večeru, Guček-Zakoškova z dosedanjega položaja odhaja, potem ko je celjski bolnišnici ustvarila za skoraj štiri milijone evrov izgube v letu 2021. Skratka, Zdravko, še enkrat na pomoč, dokler so recimo hoteli še v državni lasti in potrebujejo kakega kompetentnega menedžerja!