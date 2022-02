Podobi Atletica Madrid in Manchestra Uniteda v letošnji sezoni sta daleč od pričakovanj navijačev. Španski prvak se je zelo mučil že v skupinskem delu lige prvakov, saj je zmagal na le dveh od šestih tekem. V elitnem klubskem tekmovanju na domačem stadionu ni zmagal že šest tekem. Jan Oblak in druščina zelo nihajo iz tekme v tekmo in v primerjavi s prejšnjimi sezonami, ko so imeli jekleno obrambo, prejemajo veliko golov, zato so v španskem prvenstvu šele na petem mestu, ki ne prinaša igranja v ligi prvakov v naslednji sezoni.

»V ligi prvakov moraš biti v vseh elementih na najvišji ravni. Poskrbeli smo, da bodo imeli igralci sveže noge. Psihično se moramo pripraviti na čustveno tekmo in razgreto, morda celo sovražno vzdušje. O potniku v četrtfinale bo odločala povratna tekma v Manchestru,« je tekmi napovedal Nemec na klopi Manchestra Uniteda Ralf Ragnick. Tekma bo posebna za vratarja Davida de Geo, saj se vrača v rojstno mesto Madrid, kjer je začel blestečo kariero, a pravi, da se po desetletju v Angliji počuti kot prebivalec Manchestra. Tekme se veseli tudi Cristiano Ronaldo, saj je Atletico ena njegovih najljubših strank. Portugalski napadalec je proti Atleticu odigral že 35 tekem in mu zabil kar 25 golov. A trenutno preživlja težke dneve. Čeprav je Manchester United konec tedna v gosteh premagal Leeds s 4:2, je Ronaldo po mnenju strokovnjakov odigral najslabšo tekmo, odkar se je vrnil na Old Trafford, obenem mu ne gre vse po načrtih na poslovnem področju. Denar vlaga v različne projekte in eden je bil nakup stanovanja v slovitem Trump Towerju na Manhattnu v New Yorku. Po pisanju španskega dnevnika Mundo Deportivo je leta 2015 kupil stanovanje za 16 milijonov evrov. Pred tremi leti ga je skušal prodati za devet milijonov, nato je cena zaradi pandemije koronavirusa še padla. Trenutno se prodaja za šest milijonov, kar pomeni izgubo deset milijonov evrov. Če kupcev ne bo, pa bo cena še padla.

Tekma Benfice in Ajaxa, ki jo bo sodil Slovenec Slavko Vinčić, bo obračun nekdanjih evropskih prvakov. Benfica je v portugalskem prvenstvu šele na tretjem mestu, s kar 12 točkami zaostanka za vodilnim Portom. V osmino finala je napredovala, potem ko je izkoristila vse slabosti Barcelone v skupinskem delu tekmovanja, v katerem je zasedla drugo mesto za Bayernom. Trener Jorge Jesus je zgodovina kluba od konca decembra, novi trener Nelson Verissimo pa je zmagal le na petih od desetih tekem. Tekma bo posebna za branilca Benfice Jana Vertonghena, saj je bil kar devet let član Ajaxa: »Vsak konec tedna gledam njegove tekme. Tekmeca zelo dobro poznamo. Naš trener Verissimo zelo zaupa svoji ekipi. Benfica je v ligi prvakov vedno igrala odlične tekme in prepričan sem, da bo tudi tokrat tako.« Ajax je blestel v skupinskem delu, kjer je zmagal na vseh šestih tekmah. V svojih vrstah ima tudi najboljšega strelca tekmovanja Sebastiena Hallerja, ki je postal prvi igralec z desetimi goli na prvih šestih tekmah v ligi prvakov.