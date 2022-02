Spopad v španski konservativni Ljudski stranki (PP) je tlel nekaj mesecev, minuli četrtek pa izbruhnil v javnosti. V novejši španski zgodovini je to največja notranja kriza kake politične stranke. Njena akterja sta glavna predstavnika nove generacije v stranki, ki sta jo podedovala od njenih voditeljev Joseja Marie Aznarja (1990–2004) in Mariana Rajoya (2004–20018). Nekateri španski mediji ocenjujejo, da stranki grozi celo razpad.

Spopad se odvija med predsednikom stranke in vodjo opozicije v španskem parlamentu Pablom Casadom ter predsednico madridske avtonomne skupnosti Isabel Diaz Ayuso, ki se medsebojno obtožujeta izdaje, korupcije in vohunjenja. Casado na eni strani snuje, kako bi na volitvah premagal socialističnega premierja Pedra Sancheza in zasedel njegov položaj v državi. Ayusova pa je političarka, ki se zgleduje po stilu vladanja nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Tajna preiskava lastne članice Kriza ima svoj izvor v pogodbi, ki sta jo sklenila madridska regionalna vlada in lokalno podjetje za nakup zaščitnih mask v vrednosti več kot poldrugi milijon evrov. Glavni posrednik v poslu je bil Tomas Diaz Ayuso, brat predsednice madridske avtonomne skupnosti, ki je prejel 286.000 evrov provizije. Ayusova zatrjuje, da o tem ni vedela nič in da je provizija znašala 55.850 evrov. Z zadevo naj bi jo septembra lani seznanil predsednik PP Casado in od nje zahteval pojasnilo, podatke o transakciji naj bi dobil iz anonimnih virov. Ayusovi se po besedah generalnega sekretarja stranke Teodorja Garcia Egee takrat ni zdelo vredno dajati pojasnil. Javni škandal je izbruhnil v četrtek s poročanjem madridskih časnikov El Mundo in El Confidencial. Odkrila sta, da so se v stranki PP lotili preiskovanja Ayusove z namenom, da bi pridobili obremenilne dokaze o njeni vpletenosti v korupcijski posel in jo posledično izključili iz stranke. Časnika sta se dokopala do informacije, da je zasebni detektiv zavrnil sodelovanje v preiskavi, ker so mu naročili, naj pridobi davčne in bančne podatke brata Ayusove, s čimer bi kršil zakon. Vodstvo stranke je takšno naročilo zanikalo. Nekaj ur po objavi informacije pa je odstopil Angel Carromero, desna roka madridskega župana Joseja Luisa Martineza Almeide iz stranke PP, ker so nanj letele obtožbe, da je naročil preiskavo. Ob tem ni skrivnost, da si za vodjo stranke v madridski avtonomni skupnosti Casado želi prav župana Almeido.