Po aretaciji hrvaškega ministra za prostor in gradbeništvo Darka Horvata na zahtevo Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) bi iz vlade lahko zaradi iste zadeve izpadel še eden od štirih njenih podpredsednikov, Boris Milošević, zadolžen za socialne, manjšinske in človekove pravice, sicer pa pripadnik srbske manjšine.

Horvat je obtožen, da je zlorabil položaj ministra za gospodarstvo leta 2018, ko naj bi omogočil izplačevanje evropskih sredstev v višini 2,6 milijona kun (345.000 evrov) podjetjem in obrtnikom, ki niso izpolnjevali razpisnih pogojev. V igri naj bi bil Horvatov osebni interes ali pa so takšno dodeljevanje evropskega denarja od njega zahtevali nekateri manj znani politiki iz HDZ in tudi podpredsednik vlade iz stranke hrvaških Srbov Boris Milošević (znan je tudi po tem, da se je predlani ob zgražanju večjega dela Srbov tudi zunaj Hrvaške udeležil proslave ob 15. obletnici osvoboditve Knina).

Horvatu in Miloševiću grozi od enega do deset let zapora. Vsi na Hrvaškem zdaj od Plenkovića pričakujejo velike spremembe v vladi tudi zato, ker zaradi neke druge zadeve preiskujejo še sedanjega ministra za delo in upokojence Josipa Aladrovića. Ta naj bi leta 2018 na zavodu za pokojninsko zavarovanje, kjer je bil direktor, nezakonito zaposloval na pobudo Horvata. Včeraj je vlada kar pet ur razpravljala o tem, kako bi jo lahko rekonstruirali in ali naj do tega sploh pride.

Opozicija zahteva predčasne volitve V vsakem primeru Plenković in drugi člani koalicijske vlade ob prepričanju, da je njihova parlamentarna večina trdna in stabilna, zavračajo predčasne volitve, ki pa jih zahteva opozicija. »Hrvaška ne more več funkcionirati na tak način,« je dejal novinarjem Peđa Grbin, voditelj socialdemokratov. »Hrvaška je postala talec skupine, organizirane okoli HDZ, ki jo ima v pesti in ji ne pusti dihati.« Milorad Pupovac, ki vodi Samostojno demokratsko srbsko stranko (SDSS) in z njo sodeluje v vladi s HDZ, je včeraj sicer dejal, da ima zaupanje v Miloševića. Plenkoviću pa prepušča odločitev, ali ga bo obdržal v vladi. »Povsem zanesljivo je (Milošević) človek visokih moralnih načel,« je dejal Pupovac. Nikola Grmoja iz opozicijske nacionalistične in populistične stranke Most meni, da bi bilo treba zapreti tudi Pupovca. »Milošević tega (zlorabe evropskih sredstev prek Horvata) ni počel sam, ampak po navodilih Milorada Pupovca, ki vleče vse niti SDSS, glavne koalicijske partnerice HDZ. S tem pa je samo potrjeno, da je Pupovac etnobiznismen že desetletja.« Za Dnevnik je hrvaški analitik Darijo Čerepinko pojasnil, da je izraz etnobiznismen za profesorja lingvistike Pupovca začel uporabljati nekdanji socialdemokratski predsednik države Ivo Josipović, z obema rokama pa ga je pograbila hrvaška desnica. »Gre za šovinistični izraz, zamotan v jezik politične korektnosti,« pravi Čerepinko. »'Biznis' profesorja Pupovca ni v ničemer drugačen kot 'biznis' katerega koli drugega saborskega poslanca.«