Potem ko lani slovenska športna gimnastika olimpijskega ciklusa ni zaključila po željah, da bi imela na igrah v Tokiu vsaj enega svojega predstavnika, se je včeraj ozrla v letošnje leto. Najboljši slovenski telovadci in telovadke bodo imeli pestro tekmovalno sezono, ki se bo začela že ta teden v Nemčiji. Na tradicionalnem prizorišču v Cottbusu bodo na prvi od štirih tekem svetovnega pokala v spomladanskem ciklusu tekmovali štirje slovenski telovadci, in sicer Tjaša Kysselef, Lucija Hribar, Nikolaj Božič in Luka Bojanc.

Štiri tekme svetovnega pokala si bodo sledile v nizu in bodo trajale do konca marca. Preizkušnji v Cottbusu bodo sledile tekme v Dohi, Kairu in Bakuju, ki bodo štele kot kvalifikacijske za nastop na oktobrskem svetovnem prvenstvu v Liverpoolu. Po omenjenih tekmah bo sledil krajši premor, sledile pa bodo tekme za svetovni pokal nižjega ranga, ki bodo v Varni, Osijeku in Kopru, kjer bo od 16. do 19. junija za slovensko gimnastiko vrhunec organizacijske sezone. Po Kopru bo slovenska reprezentanca tako v moški kot ženski konkurenci v najmočnejši zasedbi odpotovala na sredozemske igre, avgusta pa jih čaka še evropsko prvenstvo v Münchnu.

V slovenski gimnastiki predvsem v moški konkurenci prihaja do menjave generacije. Športno pot so najkasneje lani zaključili številni slovenski telovadci, ki so se zadnja leta udeleževali največjih tekmovanj. Tudi Sašo Bertoncelj, ki si je po koncu športne poti že našel nove izzive. Včeraj se je že pokazal v novi vlogi, saj ima veliko dela v BTC, novem delodajalcu in dolgoletnem podporniku tako telovadcev in telovadk kot celotne Gimnastične zveze Slovenije. Izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj pri družbi BTC Miha Mermal in direktorica GZS Špela Hus sta si včeraj znova segla v roke, podpora pa bo finančno še močnejša kot doslej.

Mavriča navdaja optimizem Ženski selektor Andrej Mavrič redko kaže čustva. Toda včeraj se je v najvišjem nadstropju Kristalne palače v Ameriški ulici ob krasnem sončnem razgledu na slovensko metropolo in Alpe celo malce zasmejal, ko je beseda nanesla na prihodnost. »Ponosno lahko povem, da imamo ekipo, kakršne nismo imeli že dolgo, morda še nikoli. Visoke tekmovalne ambicije imata tako izkušeni telovadki Teja Belak in Tjaša Kysselef kot tudi mnogobojki Lucija Hribar in Zala Trtnik, ki pri 16 letih kaže izjemno nadarjenost, njene sestave pa so že precej težke. Naš cilj ni več, da bi se zgolj uvrstili na največja tekmovanja, temveč da bi na njih lovili uvrstitve v finale. Zavedam se, da so želje visoke, a vanje resnično tudi verjamem,« je optimističen Andrej Mavrič. Glavni ženski trener je pripomnil, da so na začetku novega olimpijskega ciklusa napovedi vselej tvegane, saj se vedno spremeni ocenjevalni pravilnik. Po mnenju slovenske stroke bo še precej strožji. »A bo veliko več znanega po tekmah svetovnega pokala, na katerih bomo videli veliko konkurence in tudi težavnost sestav,« dodaja Mavrič.

Tjaša Kysselef se veseli sezone kot še nikoli »V moški gimnastiki imamo tačas tri telovadce, ki se bodo merili v mednarodni konkurenci. To so Nikolaj Božič Luka Bojanc in Luka Kišek. Ponosni smo tudi na mladince, ki bodo letos imeli dva vrhunca, in sicer na olimpijskem festivalu evropske mladine in mladinskem evropskem prvenstvu, ki bo potekalo sočasno s članskim v Münchnu,« je dodal moški selektor Sebastjan Piletič. Z največjim optimizmom zre v novo sezono tudi Tjaša Kysselef, ki je lani navdušila z uvrstitvijo v finale evropskega prvenstva na preskoku, na svetovnem pa je po napaki zasedla 14. mesto. »Največ si letos obetam od sredozemskih iger, kjer si želim osvojiti kolajno, in od evropskega prvenstva. Odlično sem pripravljena, še nikoli tako dobro na začetku sezone, saj še nisem imela tako visoke izhodiščne ocene,« napoveduje Tjaša Kysselef, ki je včeraj ob Sašu Bertonclju prejela tudi priznanje za najboljšo telovadko minulega leta.