Pravosodno ministrstvo načrtuje reformo sodnega sveta - tudi pri disciplinskih postopkih

Na pravosodnem ministrstvu so pripravili osnutek predloga novele zakona o sodnem svetu, ki med drugim predvideva profesionalno funkcijo predsednika sodnega sveta, spreminja pravila disciplinskih postopkov in naslavlja vprašanja transparentnosti in odgovornosti sodnega sveta.