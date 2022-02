O likvidaciji 39-letnega Andreja Kirbiša iz Kidričevega, ki se je zgodila v četrtek v občini Juršinci, policija še vedno ne razkriva podrobnosti. Kot je prvi poročal Večer, je bil Kirbiš tega dne ustreljen. V naselju Mostje, na makadamski poti, ki vodi k spomeniku NOB, je njegovo truplo ob temnem VW touranu našel občan in o tem obvestil policijo.

Vsaj pet strelov

To je bilo okoli 22. ure. Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti in kriminalisti. Zavarovali so kraj dejanja in izvedli prve nujne ukrepe. O dogodku sta bila obveščena državni tožilec in dežurna preiskovalna sodnica okrožnega sodišča na Ptuju, ki je ogled prepustila policiji. »Sodna obdukcija je bila opravljena na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Potrdilo se je, da je moški umrl nasilne smrti. Kriminalisti, kriminalistični tehniki in forenziki Nacionalnega forenzičnega laboratorija smo pri ogledu kraja dejanja zavarovali večje število sledi in dokazov. Vzporedno z nujnimi ukrepi na kraju dejanja so se opravljali številni razgovori in se izvajala druga procesna dejanja,« je v uvodu tiskovne konference danes pojasnil Beno Meglič, vodja kriminalistov mariborske policijske uprave. Po naših podatkih je bil Kirbiš vsaj petkrat ustreljen – v glavo, prsni koš, pazduho – vendar Meglič te informacije ni ne potrdil ne ovrgel. Poudaril je, da gre za izjemno kompleksno, intenzivno preiskavo, ki bi jo lahko porušila vsaka najmanjša razkrita podrobnost.

Kriminalisti preiskujejo v več smereh. »Zaradi utemeljenih razlogov za sum smo odvzeli prostost 38-letnemu državljanu Slovenije, saj smo s kriminalistično preiskavo zbrali dovolj dokazov o tem, da je udeleženec pri kaznivem dejanju umora. V nadaljevanju smo izvedli več hišnih preiskav, v sklopu katerih smo zasegli več predmetov, ki bodo v nadaljnjem postopku služili kot dokaz. Osumljenemu je bilo pridržanje odpravljeno takoj, ko so minili razlogi za to,« je o prijetju in kasnejši izpustitvi 38-letnika povedal šef mariborskih kriminalistov. Pričakovano so se usula novinarska vprašanja o tem, ali ima 38-letnik sploh še status osumljenca. Meglič se je odgovoru spretno izmikal. »S preiskavo nadaljujemo, usmerja jo okrožno državno tožilstvo na Ptuju,« je razlagal, po vztrajnem vrtanju novinarjev pa naposled le namignil: »Udeležencev pri kaznivem dejanju umora je več. Vloga posameznikov se bo razjasnila v nadaljnji preiskavi. Dokazni standardi v predkazenskem postopku so jasni. Utemeljen sum je dovolj za podajo kazenske ovadbe.« Pomisleke, da so kriminalisti pri preiskavi umora v slepi ulici, je Meglič ostro zavrnil in ponovil, da je preiskava kompleksna in občutljiva. »Preverjamo različne informacije, različne smeri,« je razložil in na tiskovni konferenci ponovno pozval vse, ki bi karkoli vedeli o kaznivem dejanju, da pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimno na številko 080 1200.