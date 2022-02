Kritika razstave Emila Memona: Nastop filozofije v umetnosti

Emil Memon (1957) prinaša v naš prostor povsem novo razsežnost sodobne umetnosti. Zanj je pojem vizualne umetnosti preozek, saj ga presega s komponiranjem glasbe, pisanjem poezije in sodelovanjem z drugimi umetniki, a tudi filozofskimi povezavami z zgodovino umetnosti in filma. Gledalca, ki pričakuje zgolj čutne senzacije in novosti v razvoju zgodbe postmoderne umetnosti, bo zato ogled te razstave razočaral: Emil Memon nam prinaša postzgodovinsko umetnost v smislu Danta, kjer ocenjujemo, kako je posamezno delo artikulirano v sebi, glede na to, kar želi povedati.