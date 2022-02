Na družbenih omrežjih so objavljene fotografije in video posnetki moškega v trgovini, ki neoboroženemu moškemu grozi s pištolo. Po navedbah očividcev naj bi bilo slišati več strelov.

Policija je prijavo o ropu dobila okoli 17.40. Na kraj dogodka so nemudoma napotili posebne policijske enote. Pri tem so izpraznili in zaprli trg Leidseplein. V policijski akciji sodeluje tudi helikopter.