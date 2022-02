Po ponedeljkovem uvodnem dopoldanskem reprezentančnem treningu je selektor Aleksander Sekulić na popoldanskem že lahko pozdravil vse vpoklicane igralce in začel delati s polno paro. Pred Slovenijo sta tretja in četrta tekma prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, nasprotnica pa bo Finska, v boju proti kateri so Edo Murić in soigralci v vlogi izrazitega favorita. Z novima zmagama bi evropski prvaki naredili pomembna koraka k svetovnemu prvenstvu prihodnje leto, potem ko so zadnje ravno zaradi slabih iger v kvalifikacijah morali izpustiti.

Glas, Samar in Ščuka prihodnost reprezentance Selektor Sekulić lahko tokrat računa na močnejšo zasedbo, kot jo je imel na tekmah proti Hrvaški in Švedski. V moštvu so namreč Mike Tobey, Gregor Hrovat in Zoran Dragić, manjka le Aleksej Nikolić, ki se je v zadnjem hipu poškodoval. Na seznam je Sekulić uvrstil tudi 20-letnega Gregorja Glasa, ki se v Partizanu pri Željku Obradoviću odlično razvija, novinca pa sta mlada Žiga Samar in Luka Ščuka. Enaindvajsetletni Žiga Samar v letošnji sezoni španskega prvenstva pri Fuenlabradi dobiva veliko priložnosti za igro, ki jih tudi smelo izkorišča. Na dozdajšnjih 17 tekmah je povprečno na parketu preživel po 20,7 minute, v tem času pa dosegal po 6,9 točke in 4,7 asistence. Pri 197 centimetrih ima odličen pregled nad igro, ob tem pa kljub mladosti sprejema zrele odločitve, zato je pristal tudi na radarju moštev iz lige NBA. »Z letošnjo sezono sem za zdaj zadovoljen. Na začetku nisem imel sreče s poškodbami, nato pa mi je šlo vedno bolje. Tudi rezultati so solidni, kar je še najpomembneje,« pravi Žiga Samar, ki se je klica selektorja razveselil, a ne bi bil razočaran, če ga ne bi bilo. »Potem bi delal še toliko bolj trdo, da bi ga prepričal. Podoživljam občutke, kakršne sem imel pri selekciji do 14 let, ko sem bil prvič zraven. Trudil se bom po najboljših močeh in delal tisto, kar bo od mene zahteval selektor.« Manj priložnosti od Samarja pri Cedeviti Olimpiji za zdaj dobiva 19-letni Luka Ščuka, na katerega pa Ljubljančani v prihodnosti močno računajo. »Na začetku sem dobival minute, a ko so šli rezultati navzdol, se je Jurica Golemac oklenil bolj izkušenih igralcev. V športu moraš biti potrpežljiv in trdo delati, nato pa zgrabiti priložnost, ko jo dobiš. V Olimpiji si delim slačilnico z dobrimi posamezniki in treningi so izjemno kakovostni, zato nisem razmišljal o tem, da bi odšel drugam ali zaprosil za posojo,« je pojasnil 208 centimetrov visok Luka Ščuka. Poziva v reprezentanco ni pričakoval, zdaj pa želi kar najbolje izkoristiti priložnost. »Ko sem gledal tekme Slovenije, sem si vedno želel enkrat biti del zgodbe. Zdaj sem in priložnost želim maksimalno izkoristiti.«