Proti uničevanju Prešernovih verzov

Že med spremljanjem osrednje točke umetniškega programa na letošnji Prešernovi proslavi v Cankarjevem domu sem se spraševala, kaj se dogaja s Prešernovimi verzi iz Krsta pri Savici. Zdelo se je, kot da so igralci pozabili besedilo in da jim v spominu odmevajo samo nekatere tam uporabljene besede, s katerimi si skušajo pomagati pri povzemanju vsebine. Tako so se dobri verzi sproti spreminjali v slabo prozo. V naslednjih dneh sem čakala, da se bo oglasil kak kvalificirani kritik, ki bi ga ta čudna sprememba znanega besedila prav tako zbodla kakor mene. Ker doslej nisem zasledila nobene take kritike, s tem zapisom izražam svojo zgroženost nad opisanim dogajanjem. Druge problematične komponente predstave puščam ob strani. Sprašujem pa se, kaj je povzročilo to popolnoma neustrezno jezikovno predelavo – malomarnost, pomanjkljiv posluh za pesniške odlike besedila ali visokostna samovolja v odnosu do literarne predloge? In kakšen naj bi bil namen takega radikalnega posega – menda ne nekakšna posodobitev?