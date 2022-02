Uporabniki radovljiškega varstveno-delovnega centra z mentorjem Matjažem Arnolom (zadaj levo) na čelu so svetle prostorne delavnice in galerije v starem mestnem jedru zelo veseli. Prepričani so, da bodo v novih prostorih in na očeh mimoidočih ustvarili še veliko edinstvenih izdelkov, po katerih slovijo. (Foto: Petra Mlakar)