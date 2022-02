Kritičen je bil tudi strokovnjak na področju socialnega dela Ivan Janko Cafuta, predstavnik delavcev v svetu zavoda. Kot predsednik sveta je lani na dnevni red med drugim uvrstil predlog za razrešitev direktorice. Še pred odločanjem o razrešitvi pa so bile novembra lani na CSD volitve, na katerih so zaposleni glasovali o odpoklicu svojega predstavnika Janka Cafute z mesta člana sveta zavoda.

Zahteva ni bila obrazložena, z izjemo omembe z nekega elektronskega sporočila, češ da Cafuta samovoljno izraža nezadovoljstvo na delovnem mestu in da je to nedopustno. Volitve so potekale po navodilih za odpoklic in imenovanje, ki jih je določila kar direktorica sama. Tako je na primer sklenila, da je za odpoklic dovolj, če zanj glasuje tretjina zaposlenih. Proti razrešitvi jih je glasovalo skoraj 60 odstotkov, a je bil zaradi »novih pravil« direktorice Cafuta razrešen, zato se je odločil za tožbo.

Višje delovno in socialno sodišče je volitve razveljavilo. V sodbi med drugim piše, da sprejemanje navodil za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda ni v pristojnosti direktorja. Svet zavoda je namreč organ, ki nadzoruje delo direktorja, direktorja imenuje, razrešuje, sklepa z njim pogodbo o zaposlitvi in kateremu je direktor odgovoren za svoje delo. Sodišče je ob tem ugotovilo še vrsto nepravilnosti pri izvedbi volitev, med drugim, da tudi ministrstvo ni pristojno za podelitev pristojnosti direktorju zavoda za urejanje določenih vprašanj v zvezi z volitvami, in je pritožbi Janka Cafute v celoti ugodilo.

Novinarka in urednica Radia Slovenija Tatjana Pirc je za komentar prosila prof. dr. Dragana Petrovca, ki je med drugim poudaril, da ga žalosti več okoliščin tako na strani centra za socialno delo kot še bolj na strani pristojnega ministrstva: »Prva je ta, da direktorji CSD lahko razumejo svoj položaj tako, da obvladujejo organe, ki so jim po zakonu podrejeni. Svet zavoda je namreč tisti, ki imenuje in razrešuje direktorja, in ta je za svoje delo odgovoren prav temu svetu. Še bolj avtoritarna se pa zdi ureditev z navodili, po katerih že majhen delež glasov, torej daleč pod večino, povzroči odpoklic. Druga okoliščina, ki žalosti, pa je dejstvo, da pristojno ministrstvo z dopisom centrom podpira tako interpretacijo in s tem omogoča samovoljo in sprejemanje povsem nezakonitih pravil.« vav