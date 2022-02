Le še nekaj dni nas loči od norčavosti, ki jih pust z maskami in karnevali zagotavlja. S sproščanjem ukrepov bo tako po dveh letih ponovno dovoljeno rajanje. Da vas ne bo pust prehitel, so vrata svojega fundusa odprli pri ljubljanskem Šentjakobskem gledališču.

Dobro ohranjeni stilski kostumi

Kot je v imenu gledališča povedala Saša Strnad, so v času ohromljenega delovanja delovne obveznosti namenili tudi za sanacijo skladišč. »Med njimi je bil največji izziv skladišče kostumov in vseh pripadajočih dodatkov od obutve, klobukov in osebnih rekvizitov za posamezne like in vloge,« je povedala in razložila, da so uspeli v uglednem času naredili selekcijo oblačil, uredili preglednost in uporabnost oblačil, modnih dodatkov, obuval, lasulj, pokrival, nakita, idr. »Ob naboru pregledanega smo prepoznali priložnost, ki nam jo v vseh letih delovanja ponujajo zelo dobro ohranjeni stilski kostumi, specialni modni dodatki ter oblačila z levjim deležem zadnjih 50 let,« je še povedala in priznala, da je šlo dejansko za mrtvi kapital gledališča, ki je zdaj pregledno urejen.

Namen izposoje je prvenstveno osvežiti, skrbno vzdrževati ter deliti dediščino, ki se je ustvarjala v v vseh letih delovanja gledališča ter po predstavi romala v fundus, čakajoč na novo predstavo.