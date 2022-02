Po dveh letih bega so v Švici aretirali enega najbolj iskanih evropskih trgovcev z mamili, 35-letnega magistra kriminologije Flora Bressersa. Belgijca so iskali od leta 2020, ko je bil obsojen na štiri leta zapora zaradi ugrabitve, rezanja z britvico in pretepa nizozemskega cvetličarja, ki mu ni uspelo pretihotapiti droge skozi britansko carino. V kazenskem postopku se je sicer znašel že leta 2010, ker naj bi s škarjami za obrezovanje odrezal prst nizozemskemu kriminalcu. Takrat so ga zaradi pomanjkanja dokazov oprostili, si je pa prislužil vzdevek Rezalec prstov.

Po poročanju britanskega Guardiana naj bi bil povezan s tihotapljenjem več ton kokaina iz Južne Amerike v Evropo. Na belgijskem in Europolovem seznamu najbolj iskanih se je znašel zaradi ugrabitve, ropa, nezakonitega zadrževanja in sodelovanja v hudodelski združbi. Predvidevali so, da se skriva v Južni Afriki, a so ga s partnerico in otrokom aretirali v Zürichu. Belgijske oblasti so že zahtevale izročitev.

Tiskovni predstavnik tožilstva v Antwerpnu Kristof Aerts je povedal, da je Bressers del odprtih sodnih preiskav v Antwerpnu, Zahodni in Vzhodni Flandriji. Gre za tihotapljenje drog in s tem povezanimi nasilnimi dejanji. »Prijetje je rezultat večmesečnega intenzivnega iskanja,« je pojasnil. Strokovnjaki pa opozarjajo, da se skrajno nasilje narkokartelov v Mehiki in Kolumbiji zadnja leta širi tudi po Evropi. Ob tem so spomnili na odkritje zvočno izolirane komore za mučenje poleti 2020 v Brabantu na Nizozemskem. Med drugim so našli prirejen zobozdravniški stol s trakovi za vezanje rok in nog, objemke za prste, skalpele, klešče, rezalnike, škarje in plinske gorilnike.

Aretacija v Poreču S tihotapljenjem kokaina iz Južne Amerike v Evropo in nato naprej po celini so sicer povezane tudi nedavne Europolove aretacije, s katerimi naj bi razbili eno najaktivnejših kriminalnih mrež, ki je delovala pod vodstvom ljudi albanske narodnosti. Oprali naj bi 30 milijonov evrov s kriminalom pridobljenega denarja, vlagali naj bi v nepremičnine na španski Majorki. Preiskovalci so v povezavi s hudodelsko združbo med drugim zaplenili 86 oljnih umetniških slik, vrednih pet milijonov evrov, sedem luksuznih avtov, 16 dragocenih ur, 203.000 evrov gotovine in 40.000 evrov v kriptovalutah. Mediji med aretiranimi še posebej omenjajo Bashkima Osmanija, Albanca s Kosova, ki so ga prijeli v njegovem hotelu v hrvaškem Poreču. Bivališče ima v Nemčiji, veliko časa pa je preživel tudi v svojem pet milijonov evrov vrednem dvorcu v Camp de Maru na Majorki. Tam so prijeli njegovo ženo in tasta. mfr