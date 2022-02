Uprava Revoza je zaposlenim danes sporočila, da posledice težav z oskrbo s polprevodniki občutijo tako v tej novomeški kot v drugih Renaultovih tovarnah.

Ker so imeli zaradi tega pretekli teden vseh pet dni nedelovnih in ker tudi v marcu ne kaže na umiritev razmer, so se, da do novih nedelovnih dni ne bi več prihajalo, odločili za prehod na obratovanje v eni izmeni izvedli prej, kot so prvotno načrtovali, in sicer v ponedeljek, 28. februarja, so dodali.

Omenjeno namero je Revozov sindikalist Slavko Pungeršič potrdil za STA.

Kot so v Revozu poudarili ob januarski napovedi prehoda na eno proizvodno izmeno, krizi s polprevodniki še vedno ni videti konca, proizvodnja električnega smarta se zaustavlja, razmere na trgu so negotove. Dodali so, da bodo proizvodnjo predvidoma skrčili z aprilom, prizadetih pa bo približno 450 zaposlitev.

Vodstvo podjetja je začelo pogovore s socialnimi partnerji za pripravo prehoda proizvodnje z ene izmene in pol na eno izmeno, kar ustreza zmanjšanju dnevne proizvodnje s 486 na 325 vozil na dan. S tem ukrepom bo prizadetih okoli 450 zaposlitev, so januarja sporočili iz novomeškega proizvajalca avtomobilov.

»Vodstvo podjetja se zavezuje, da bo skupaj z zavodom za zaposlovanje in partnerskimi agencijami sodelavcem, ki bodo zapustili podjetje, pomagalo pri iskanju novih zaposlitev,« so še poudarili.

Revoz je sicer lani v zahtevnih razmerah krize z oskrbo polprevodnikov in težavah, ki so bile povezane s posledicami epidemije covida-19, proizvedel 95.797 vozil, kar je 31 odstotkov manj kot leta 2020.