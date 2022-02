Koprski mestni svetniki so s potrditvijo investicijskega programa za prenovo Libertasa dali zeleno luč za vzpostavitev nove kulturne infrastrukture, kjer bodo lahko gostili različne dogodke in prireditve, koncerte, filmske in gledališke predstave, potopisna in druga predavanja, izobraževanja, okrogle mize, predstavitve in konference. Kulturno stičišče Libertas bo v prvi vrsti namenjeno prebivalcem mestne občine, pa tudi prebivalcem drugih istrskih občin. Namen projekta je namreč zagotoviti kakovostno kulturno ponudbo in pogoje za razvoj kreativnih industrij v širši regiji. Na občini ob tem verjamejo, da bo delovanje in sodelovanje Libertasa seglo tudi prek meja, tako v sosednjo Italijo kot tudi na Hrvaško.

V objektu bodo uredili veliko dvorano za 800 ljudi, manjšo večnamensko dvorano za 200 ljudi, večjo konferenčno sobo za 20 ljudi in muzej, namenjen predstavitvi tehniške dediščine na tamkajšnjem območju. Prostore bo povezovala velika veža, zasnovana tako, da bo omogočala druženja in izvedbo manjših, pogovornih prireditev. Prostor bo več kot primeren tudi za razstavni program, ki bo odslikaval sočasno kulturno in turistično ponudbo obalne občine.

Izkoristili bodo tudi prostor pred objektom. Zunanji prostor bo namreč služil kot kulturni trg, na katerem bo prav tako mogoče prirejati manjše kulturne dogodke neformalnega značaja.

Vrednost naložbe je nekaj več kot pet milijonov evrov, občina pa pri tem računa na sredstva z javnega razpisa ministrstva za kulturo iz načrta za okrevanje in odpornost, ki bo objavljen predvidoma marca. Naložbo naj bi po načrtih končali do septembra čez dve leti. sta