S 40 glasovi za in 39 proti je DZ izglasoval tudi dopolnilo opozicijske SD, da se v resolucijo uvrsti objekte Unescove svetovne dediščine in nosilce znaka evropske dediščine, v katere bi do leta 2029 investirali 20,7 milijona evrov.

Predlog resolucije je v obravnavo v DZ vložila vlada, pripravljen pa je bil v mandatih ministrov Zorana Pozniča in Vaska Simonitija. Po navedbah ministrstva je njegovo poslanstvo v tem, da se slovensko kulturo uveljavi kot pomemben družbeni dejavnik in kot vrednoto, ki omogoča ustvarjalne potenciale, obenem pa razvija spoštovanje do dosežkov slovenskega naroda.

V razpravi pred sprejemom so sicer opozicijske poslanske skupine izpostavljale, da bi najpomembnejši dokument v kulturi morali na novo premisliti ob upoštevanju strokovne javnosti. Po njihovi oceni pozablja na samozaposlene in nevladne organizacije ter ne ponuja posodobitve sektorja, s tem pa ne odpravlja zatečenega stanja v kulturi.