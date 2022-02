Znotraj indeksov pa se je v nekaterih panogah v letošnjem letu zgodil pravi zlom. Tukaj se lahko osredotočimo na tehnološki indeks Nasdaq, ki je sicer letos upadel za okoli petnajst odstotkov. Indeks sestavlja preko 3700 podjetij in v januarju jih je preko tisoč zabeležilo najnižjo ceno delnice v zadnjem letu. Preko štirideset odstotkov vseh podjetij v indeksu je padlo za več kot petdeset odstotkov, kar je zelo podobno kot se je zgodilo v tehnološkem balonu. Zlomila so se predvsem podjetja, kjer so vrednotenja bazirala na prihodnosti ter so imela kazalce na ravneh, ki jih vidimo zelo redko.

Na trdih tleh pa so pristala tudi nekatera podjetja, ki so videla rast cen delnic predvsem zaradi epidemije. Tukaj lahko omenimo Peleton in Zoom video, cene delnic so upadle za okoli osemdeset odstotkov. Potem pa imamo tukaj še kar nekaj podjetij kot so npr. Palantir, Roku, Coinbase, Shopify, Square, Twilio in še bi lahko naštevali, kjer so se cene delnic prav tako zlomile in upadle za več kot petdeset odstotkov. Vrednotenja teh podjetij pa so kljub visokim padcem še vedno relativno visoka. Višja diskontna stopnja namreč pomeni, da so njihovi prihodnji denarni tokovi danes vredni manj.

Pri vročih zgodbah je tako končni razplet vedno zelo podoben. Težko je sicer oceniti, kdaj se bo balon razpočil, dejstvo pa je, da vedno se.

Na drugi strani pa imamo v ZDA mala ter srednja podjetja, ki niso samo tehnološka ampak iz vseh panog. Najdemo jih v indeksu Russell 2000 ali pa S&P 600, ki pa kotirajo pri kazalcu P/E okoli 13, kar je približno 25 odstotkov pod povprečjem zadnjih dvajset let. Najnižji kazalec pa so zabeležila leta 2008 ter v začetku 2020, ko so za kratek čas kotirala pri kazalcu 11 P/E. Negotovost, ki jo imamo trenutno na borzi lahko traja še nekaj časa. Ta pa s seboj prinaša tudi nekaj zelo lepih nakupnih priložnosti ter tudi normalizacijo trga. Ta je bila potrebna že kar nekaj časa.

V trenutnih razmerah vidimo, kako pomembno je, da ne sledimo vročim zgodbam, temveč dolgoročni strategiji investiranja v delniške naložbe ter trenutno situacijo izkoristimo sebi v prid. Je pa ocena, koliko časa lahko živčnost na trgih še traja zelo nehvaležna, saj vidimo, kako hitro se razmere spreminjajo, tukaj mislimo predvsem na zaostrovanje razmer v Ukrajini, ki je trenutno na prvih straneh novic tako v ZDA kot tudi Evropi.