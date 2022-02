Nižje temperature so idealna priložnost za uživanje v dišečem, zelenjave polnem in toplem curryju, ki bo zagotovo pogrel in zadovoljil ter vsekakor nasitil.

Vsebuje čudovite rastlinske beljakovine: čičeriko, zdrav in dober škrob: sladki krompir ter tople začimbe: začimbna mešanica harisa. Da je curry še bolj zdrav, mu dodamo še superživili: česen in špinačo. Čudovito kremasto tekočino pa dobimo s kombinacijo kokosovega mleka in jušno osnovo.

Če začimbne mešanice harisa še ne poznate - prihaja iz Maroka, sestavljena pa je s česnom v prahu, cimetom, koriandrovimi semeni, papriko, ingverjem, kuminom, kumino, čilijem v prahu, poprom in soljo. Če jo nameravate kupiti za ta recept, vendar neporabljene ne želite metati stran, ker ne veste, kako jo porabiti, pripravite najprej ta curry, nato pa poskusite še lečino omako s polento in jagnječji burger.

Curry se pripravi res hitro, zato ga ni treba pripraviti vnaprej, vendarle pa se čisto ok tudi pogreje, zato ga lahko pripravite tudi dan pred postrežbo. Zamrzovanja ne priporočamo.

Za lahko kosilo ali večerjo curry postrezite samega, sicer pa poleg postrezite s:

• porovimi kruhki

• česnovimi kruhki

• naan kruhki

• kruhom s pivom in sirom

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!