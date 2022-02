Direktor javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Andrej Orač je napovedal, da s 1. marcem uvajajo novo možnost plačila parkirnine na območjih, opremljenih s parkomati, in sicer prek mobilne aplikacije EasyPark. Uporabnik mora ob registraciji v aplikacijo vnesti svoje podatke in plačilno sredstvo, s katerim bo poravnal račun (lahko se odloča med kreditnimi karticami Visa, Mastercard, Diners in sistemom PayPal).

Uporabnik, ki bo parkirnino v prestolnici plačal z omenjeno aplikacijo, mora upoštevati, da mu bo družba EasyPark zaračunala strošek uporabe. »Višina provizije znaša minimalno 0,1 evra z davkom na dodano vrednost oziroma 15 odstotkov od vrednosti parkirnine, vendar ne več kot 1,9 evra,« so sporočili v javnem podjetju.

»Aplikacija vključuje tudi storitev opomnikov. Petnajst minut pred iztekom časa parkiranja se lahko odločite, ali želite na daljavo podaljšati čas parkiranja, prav tako lahko predčasno zaključite parkiranje in boste plačali le toliko, kolikor časa ste parkirali,« so kot prednost uporabe aplikacije navedli v družbi EasyPark.

Orač meni, da bo možnost plačila z aplikacijo EasyPark dobrodošla predvsem za tujce, ki prihajajo na obisk v našo prestolnico, saj je s pomočjo omenjene aplikacije parkirnino mogoče že plačevati v raznih mestih po Evropi in svetu. Aplikacijo so kot način plačila že uvedli denimo v Piranu, Izoli, Mariboru, Trbovljah, Kranjski Gori in drugih slovenskih mestih. Iz EasyParka so sporočili, da lahko tudi slovenski državljani z aplikacijo parkiranje plačujejo v tujih mestih, ki so del mreže EasyParka.

Iz javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice uporabnikom sporočajo, da jim na voljo še vedno ostajajo vsi dosedanji načini plačila parkirnine, pri katerih se plačilo izvede brez provizije. Parkirnino lahko plačajo tudi z obstoječo mobilno aplikacijo Urbana in s storitvijo Urbana SMS parking, na parkomatih pa lahko poleg plačila z gotovino in kartico Urbana uporabijo Valu (Moneto), sporočajo iz Ljubljanskih parkirišč in tržnic.