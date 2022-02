»Proga je bila res hitra, ritem pa visok, nisi mogel veliko hitreje voziti. Ob vožnji proti cilju je šlo le na surovo moč, naredil sem največ, kar sem lahko. Sem zadovoljen, čas je v redu, ekipa tudi, tako da se že veselimo jutrišnje in naslednjih etap,« je dejal Tadej Pogačar.

Pred Pogačarjem, ki je dokazal, da je po okužbi z novim koronavirusom v dobri formi ter da lahko ubrani skupno zmago, sta kronometer končala še svetovni prvak, Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), ki je za zmagovalcem zaostal sedem sekund, in Nizozemec Tom Dumoulin (Jumbo Visma), ki je ciljno črto prečkal s 14 sekund slabšim časom kot Bissegger. Drugi slovenski predstavnik Luka Mezgec (BikeExchange - Jayco) je bil 84. z 1:04 minute zaostanka.

V skupni razvrstitvi je današnji zmagovalec tudi prevzel vodstvo in ima prav tako sedem sekund prednosti pred Ganno in pa 12 pred do danes vodilnim Belgijcem Jasperjem Philipsenom (Alpecin-Fenix). Pogačar je peti z 18 sekundami zaostanka, Mezgec pa 72. (+1:04).

Do konca dirke so še štiri etape, sredina in zadnja se bosta končali z vzponom.