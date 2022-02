Kot v utemeljitvi predloga novele navaja ministrstvo, veljavna zakonodaja, z izjemo porok, že omogoča sestavo notarskih listin v elektronski obliki. Slednje je med drugim mogoče v postopkih, kjer notar kot pooblaščenec strank le te zastopa pred sodišči, na primer v postopkih vpisov v sodni register in zemljiško knjigo, ter pri delu, ki se nanaša na poslovanje notarja z uvedbo informacijskega sistema e-notar. Vse hitrejši razvoj informacijske tehnologije pa terja, da bo v prihodnje omogočeno izvajanje digitalnih notarskih storitev z možnostjo oddaljenega dostopa do notarja preko varne video povezave z notarjem.

Videoelektronska identifikacija strank

»Temelj digitalizacije notarskih storitev ni le v oddaljenem dostopu do notarskih storitev pač pa tudi v videoelektronski identifikaciji strank in drugih udeležencev civilnopravnega razmerja ter v neposrednem elektronskem dostopu notarjev do podatkov v ključnih uradnih evidencah,« v predlogu novele med drugim navaja ministrstvo.

S predlogom novele želijo zaobseči normativni okvir za urejanje civilnopravnih razmerij med fizičnimi in pravnimi osebami ter sestavljanje javnih listin na daljavo z uporabo videoelektronske identifikacije preko varne video povezave z notarjem. To je še posebej pomembno za tuje fizične in pravne osebe ter Slovence, živeče v tujini.

Med cilji novele izpostavljajo tudi možnost oddaljenega dostopa do notarja za fizične in pravne osebe, sestavljanje notarskih listin na daljavo, videoelektronsko poenostavljeno pridobivanje podatkov z elektronsko povezavo do uradnih evidenc, registrov in javnih knjig ter drugih zbirk osebnih in drugih podatkov, zagotovitev pravne varnosti pri uveljavljanju odškodninske odgovornosti notarjev.

Ministrstvo med cilji zakona navaja tudi izboljšanje podpornega sistema za gospodarstvo in državljane. »Ključno je, da se preko zanesljivega sistema varnega spletnega oziroma digitalnega ugotavljanja identitete za posamezne notarske storitve odpravi obveznost fizične prisotnosti strank, še posebej v primeru statusnih sprememb pri gospodarskih družbah, kot so sprememba družbene pogodbe, vstopi in izstopi družbenikov in menjave deležev,« med drugim navaja predlagatelj.