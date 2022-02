»Ta sveženj bo močno bolel Rusijo,« je ob naznanilu dogovora v Parizu poudaril visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell.

Sveženj vključuje sankcije za posameznike, tudi ruske poslance, in pravne osebe, ki spodkopavajo suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine, nanašajo se na gospodarske odnose med Luganskom in Doneckom ter EU ter na zmožnost dostopa ruskih oblasti do evropskih finančnih trgov, je povzel Borrell po neformalnem zasedanju zunanjih ministrov EU v Parizu.

Ruskega predsednika Vladimirja Putina po Borrellovih besedah ni na kazenskem seznamu. Vselej je vprašanje, kako stopnjevati odziv, vselej je treba premisliti o pravem ravnotežju in potrebi po rezervi, je pojasnil.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila odločitev o sankcijah in napovedala, da ga bodo hitro dorekli. Sankcije naj bi bile po neuradnih napovedih uveljavljene najpozneje v 48 urah.

Kot sta v skupni izjavi napovedala von der Leynova in predsednik Evropskega sveta Charles Michel, sveženj vključuje sankcije proti posameznikom in podjetjem, vpletenim v priznanje neodvisnosti proruskih separatistov v Lugansku in Donecku na vzhodu Ukrajine. Pri sankcijah te vrste gre vselej za zamrznitev premoženja in prepoved potovanja v unijo.

Sankcije vključujejo tudi ruske banke, ki financirajo rusko vojsko in prispevajo k destabilizaciji. Poleg tega se prepoveduje trgovina med Luganskom in Doneckom ter EU, kot v primeru Krima po njegovi priključitvi Rusiji leta 2014, je povedala predsednica komisije. Sankcije po njenih besedah tudi omejujejo zmožnost dostopa ruskih oblasti na evropske kapitalske in finančne trge.

»Kremlju bomo karseda otežili izvajanje agresivne politike,« je poudarila von der Leynova.

Sveženj po besedah visokega zunanjepolitičnega predstavnika unije vključuje tudi odločitev Nemčije, da ustavi projekt Severnega toka 2. Predsednica komisije, sicer Nemka, je izpostavila, da je odločitev nemške vlade »vsekakor pravilna«. »Severni tok 2 je treba oceniti v luči varnosti energetske dobave celotni Evropi, ker ta kriza kaže, da je Evropa še vedno preveč odvisna od ruskega plina. Diverzificirati je treba dobavitelje in množično vlagati v obnovljive vire,« je povedala predsednica.

Današnje ukrepanje unije je po besedah von der Leynove odziv na rusko agresivno obnašanje. Če bo Rusija še naprej zaostrovala krizo, ki jo je ustvarila, je unija po njenih besedah pripravljena na nadaljnje enotno in hitro ukrepanje.

Ruski Svet federacije odobril napotitev ruske vojske v Donbas Zgornji dom ruskega parlamenta je danes predsedniku Vladimirju Putinu odobril napotitev ruske vojske zunaj države za podporo separatistom v Ukrajini. Odločitev je podprlo skupno 153 ruskih svetnikov, nihče pa ni bil proti ali se glasovanja vzdržal. Putin, ki je v ponedeljek zvečer podpisal odlok o priznanju neodvisnosti proruskih separatističnih regij Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, je tudi zaprosil Svet federacije, naj odobri uporabo vojske zunaj države za podporo separatistom, ki se proti ukrajinski vojski borijo od leta 2014. »Pogajanja so zastala. Ukrajinsko vodstvo je stopilo na pot nasilja in prelivanja krvi,« je na seji sveta federacije, ki je bila sklicana na Putinovo zahtevo, dejal namestnik obrambnega ministra Nikolaj Pankov. Kot je zatrdil, so na meji regij na vzhodu Ukrajine, ki jih nadzorujejo separatisti, »težka oklepna vozila«. Pankov je še dejal, da Nato »aktivno zalaga Ukrajino s sodobnim orožjem«.

Ukrajina pozvala Zahod k dobavi orožja Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je danes pred pogovorom z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom pozval Zahod k okrepljeni dobavi orožja Ukrajini, s čimer bi ji po njegovih besedah pomagal zoperstaviti se Rusiji. »Davi sem poslal pismo britanskemu zunanjemu ministru, v katerem sem prosil za dodatno orožje za obrambo Ukrajine. Z istim vprašanjem se bom danes obrnil na svoje sogovornike v ZDA,« je napovedal. »Naše najboljše jamstvo bosta naša diplomacija in orožje. Mobilizirali bomo ves svet, da dobimo vse, kar potrebujemo, za okrepitev naše obrambe.« Ukrajinski zunanji minister je tudi dejal, da je pozval države članice Evropske unije, naj njegovi državi obljubijo članstvo v povezavi kot odgovor na poskuse Rusije, da bi izolirala Ukrajino. »Pozval sem EU, naj opusti obotavljanje, zadržanost in skepticizem, ki obstaja v evropskih prestolnicah, in Ukrajini obljubi članstvu v EU. Ta čas je napočil,« je še dejal Kuleba. »Najboljša strateška odločitev, ki jo lahko Evropa sprejme zdaj, je, da, dobesedno, vzame Ukrajino vase,« je še dejal.

Šef Nata: To je najnevarnejši trenutek za evropsko varnost v času te generacije Vse kaže, da Rusija še naprej načrtuje napad z vsemi sredstvi na Ukrajino, je danes v Bruslju dejal generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg po izrednem sestanku zaveznic in Ukrajine. Najnovejše poteze Rusije so po njegovih besedah nadaljnja invazija že napadene države, saj se je ruska invazija Ukrajine zgodila že leta 2014. Rusija je obljubila umik sil, a te še naprej krepi, vse več sil je pripravljenih na boj, nadaljujejo se provokacije v Donbasu in iskanje izgovorov za vojno, sinoči so zaznali nadaljnje premike ruskih sil predele Luganska in Donecka, je dejal Stoltenberg ter ocenil, da obstaja resno tveganje vojne. Kljub temu zaveznice po njegovih besedah še vedno najodločneje pozivajo Rusijo, naj izbere pot diplomacije. »To je najnevarnejši trenutek za evropsko varnost v času te generacije,« je opozoril generalni sekretar. Kot že v ponedeljek je Stoltenberg tudi danes obsodil odločitev Rusije, da prizna neodvisnost proruskih separatistov v Lugansku in Donecku na vzhodu Ukrajine. Obsodil je tudi nadaljnje rusko vdiranje v Ukrajino. Ob tem je opozoril, da prihajajo iz Moskve različna sporočila o tem, ali so priznali celotno ozemlje Luganska in Donecka ali le del, ki ga zasedajo proruski separatisti. Ključno vprašanje sicer sedaj je, ali bodo ruske sile prestopile razmejitveno črto med ukrajinskimi silami in separatisti v Donbasu. Že v ponedeljek je Stoltenberg v izjavi v prvem odzivu zapisal, da rusko priznanje neodvisnosti Donecka in Luganska spodkopava suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine, spodjeda prizadevanja za rešitev konflikta ter krši sporazuma iz Minska. Danes je še spomnil, da so zaveznice v minulih tednih na vzhodnem krilu okrepile sile, okrepile so tudi pripravljenost bojnih sil, niso pa jih še začele nameščati. Spomnil je, da je glavna naloga Nata obramba zaveznic. Pozdravil je gospodarske sankcije, ki so jih napovedale številne zaveznice, in odločitev nemške vlade, da ustavi projekt Severni tok 2.

Madžarska na mejo z Ukrajino pošilja vojsko Madžarska bo na ukrajinsko mejo poslala vojsko, je danes sporočil madžarski obrambni minister Tibor Benko. Madžarski vojaki na meji se morajo pripraviti na prihod beguncev in poskrbeti za druge humanitarne naloge, je dejal. Kot je dejal po seji odbora za nacionalno varnost, mu je premier Viktor Orban naročil, naj vojsko zadolži za preprečevanje morebitnih oboroženih vdorov na madžarsko ozemlje. Razmere v Ukrajini se lahko zaostrijo in prizadenejo Kijev in Zakarpatje na zahodu države, zato se morajo madžarski vojaki na meji pripraviti tudi na prihod beguncev in poskrbeti za druge humanitarne naloge, je pojasnil. Podrobnosti o tem, koliko vojakov bo napotenih v vzhodno regijo, ni navedel.

ZDA in Ukrajina pozdravili ustavitev Severnega toka 2 ZDA in Ukrajina sta pozdravili odločitev Nemčije, da začasno ustavi projekt plinovoda Severni tok 2. Bela hiša je ob tem za danes napovedala svoje ukrepe. Moskva v prvih odzivih trdi, da se ne boji ničesar. »Predsednik je dal jasno vedeti, da bomo v primeru ruskega vdora v Ukrajino delovali z Nemčijo, da bi zagotovili, da Severni tok 2 ne bo operativen. Ponoči smo imeli neposredne posvete z Nemčijo in pozdravljamo njeno napoved. Danes bomo sprejeli svoje ukrepe,« je tvitnila Jen Psaki, tiskovna predstavnica ameriškega predsednika Joeja Bidna. ZDA so sicer nekaj ur po ponedeljkovi objavi ruskega priznanja separatističnih republik že objavile omejene sankcije, ki zadevajo obe republiki. Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je prav tako pozdravil odločitev Berlina, in sicer kot »moralno, politično in praktično pravilen korak v sedanjih razmerah«. »Pravo vodstvo pomeni težke odločitve v težkih časih. Nemška poteza dokazuje prav to,« je zapisal na twitterju.

Medvedjev: Dobrodošli v novem svetu, v katerem bodo Evropejci kmalu za tisoč kubičnih metrov zemeljskega plina plačevali 2000 evrov Bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je tvitnil: »Dobrodošli v novem svetu, v katerem bodo Evropejci kmalu za tisoč kubičnih metrov zemeljskega plina plačevali 2000 evrov«. Po navedbah AFP bi to za Nemčijo pomenilo ogromne zneske, saj je leta 2020 uvozila 56,3 milijarde kubičnih metrov ruskega plina oziroma 55 odstotkov vseh potreb. Namestnik ruskega zunanjega ministra Andrej Rudenko pa je poudaril, da se Moskva ne boji ničesar. Rusija »za zdaj« ne namerava poslati vojakov na vzhod Ukrajine, vendar bo to storila v primeru »grožnje«, je poudaril. Po informacijah tako Moskve kot separatistov v Donecku danes na konfliktnem območju na vzhodu Ukrajine ni bilo ruskih vojakov. »Za zdaj nihče ne namerava ničesar nikamor pošiljati. Če bo grožnja, bomo pomagali v skladu z ratificiranimi pogodbami,« je dodal. »Želimo se zanesti na lastne moči,« je na ruski državni televiziji dejal vodja samooklicane Ljudske republike Doneck Denis Pušilin in dodal, da poteka mobilizacija moških v regiji. Kot je opozoril, z ukrajinske strani še vedno poteka obstreljevanje, zato bodo ljudi v Rusiji še naprej reševali na varno.

Z vzhoda Ukrajine poročajo o vse več incidentih Medtem se nasilje na vzhodu Ukrajine zaostruje. V minulih 24 urah sta bila po navedbah Kijeva tam ubita najmanj dva ukrajinska vojaka, še okoli 20 je bilo ranjenih. Proruski separatisti med drugim poročajo o novem krvavem napadu ukrajinskih saboterjev. Ukrajinska vojska je po navedbah tamkajšnjih medijev objavila, da je v zadnjih 24 urah na tako imenovani kontaktni črti zabeležila kar 84 kršitev prekinitve ognja s strani separatistov. S težkim topništvom naj bi obstreljevali okoli 40 naselij vzdolž frontne linije. Glede zadnjih žrtev med ukrajinskimi vojaki je vojska izpostavila, da jih toliko kot v minulih 24 urah letos še ni bilo. Očividci poročajo tudi o premikih neoznačenih tankov in druge vojaške opreme v Donecku. Ruski mediji, med drugim tiskovna agencija Tass, medtem izpostavljajo navedbe predstavnikov oblasti v Donecku, da so ukrajinski saboterji danes zjutraj na avtocesti Doneck-Gorlovka aktivirali bombo, pri čemer so bili ubiti trije civilisti. Separatisti so tudi v minulih dneh poročali o krvavih napadih, za katerimi po njihovih trditvah stojijo ukrajinski saboterji, diverzanti oziroma infiltratorji, kot jih imenujejo. Nedaleč od prizorišča eksplozije naj bi bila kasneje tarča obstreljevanja z granatami skupina tujih novinarjev, natančneje ruski, italijanski in ameriški, poroča Tass in dodaja, da ni bil nihče ranjen.

Obstreljevanja naselij s topništvom, raketometi ... Oblasti v Lugansku in Donecku medtem ukrajinski vojski očitajo, da je v ponedeljek in ponoči nadaljevala s številnimi kršitvami premirja oziroma z obstreljevanjem naselij s topništvom, raketometi, različnimi metalci granat in lahkim orožjem. Kot trdijo, gre za točno usmerjene napade in ne zgolj naključno obstreljevanje. Stalni predstavnik Rusije pri Združenih narodih Vasilij Nebenzija je ponoči na zasedanju Varnostnega sveta ZN zatrdil, da ima Kijev ob kontaktni črti že okoli 120.000 svojih vojakov. Po navedbah separatistov se nameščanje sil in opreme nadaljuje, med drugim naj bi prihajali plačanci Kijeva in pripadniki ultranacionalističnega in skrajno desnega gibanja Desni sektor.

Množičen beg ljudi iz Donecka in Luganska Po navedbah Moskve se spričo nasilja nadaljuje množičen beg ljudi iz Donecka in Luganska. Po podatkih ruske obveščevalne službe FSB jih je samo v zadnjih 24 urah mejne kontrolne točke na območju ruske regije Rostov prečkalo več kot 20.000, še dobrih 11.000 ljudi pa se je zateklo v druge regije ob meji. Skupno naj bi bilo v Rusiji že okoli 90.000 beguncev z območja Donbasa.