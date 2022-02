Pozitivno so na mesečno spremembo vrednosti kazalnika gospodarske klime vplivale višje vrednosti kazalnikov zaupanja med potrošniki (za 0,6 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za 0,5 odstotne točke) in v predelovalnih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke). Vpliv kazalnikov zaupanja trgovini na drobno in v gradbeništvu je bil v mesečni primerjavi negativen, in sicer vsak za 0,1 odstotne točke.

Na letno rast kazalnika gospodarske klime so vplivale štiri izmed petih komponent. Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila višja za 5,5 odstotne točke, v predelovalnih dejavnostih za 2,2 odstotne točke, v trgovini na drobno za 1,6 odstotne točke in v gradbeništvu za 0,9 odstotne točke. Kazalnik zaupanja med potrošniki medtem nanj ni imel vpliva.