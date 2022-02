Pa vendar se v zadnjem času večino stavb gradi drugače kot še pred kratkim. Vaša pred 15 ali 20 leti nova hiša je v marsičem že zastarela, sosednji novi objekti vam ne povzročajo zavisti, ampak vas predvsem spominjajo na vaše morda slabe odločitve ob gradnji lastnega doma. Včasih je za napačne odločitve med gradnjo lahko izgovor denar, a v večini primerov gre predvsem za nevednost, ki jo je kasneje težko popraviti. Pojdimo po vrsti.

Kanalizacija Morda je tu najmanj novosti ali pa jih ne poznam dovolj. Že dolgo so na trgu nove cevi, ki imajo posebno protihrupno oblogo, tako da se čim manj sliši, ko kdo potegne vodo v stranišču ali jo spusti iz banje. Izdelovalci WC-kotličkov so že pred nekaj leti razvili modele, ki imajo priključek na centralni sistem rekuperacije, tako da lahko direktno iz WC-školjke odvajamo neprijetne vonjave. Sicer dobrodošla rešitev, a če ima objekt veliko stranišč, lahko pride do pomanjkanja odvodnih cevi, saj je za WC običajno predvidena le ena, torej jo je treba deliti na dve cevi z manjšim volumnom, kajti tudi na stropu sanitarij mora biti odvod zraka, ne le iz straniščne školjke. Seveda so na trgu številni novi luksuzni izdelki vseh sanitarnih elementov, ki lahko delujejo v določeni meri samodejno, zato potrebujejo električno napeljavo, ki je doslej pri teh elementih nismo predvidevali. Fekalna kanalizacija se konča v priključku na kanalizacijo ali pri lastni čistilni napravi, ki omogoča gradnjo hiš tudi tam, kjer ni kanalizacijskega omrežja. Ta razmeroma preprosta in cenena naprava bo brez težav očistila fekalne vode in jih ločila na dovolj čisto vodo za zalivanje in blato, ki ga odpelje komunalno podjetje. Vsaka hiša ima poleg fekalne še meteorno kanalizacijo, to je odvod vode s strehe in drugih utrjenih površin, kjer voda ne pronica v tla. Ta voda je dobra, koristna in celo pitna, nikakor ni za v fekalno kanalizacijo. Ta izvor vode je dragocen ter bo vedno bolj pridobival vrednost in varnost. Torej deževnico napeljemo po drugem cevnem sistemu do večjega podzemeljskega zalogovnika za vodo. Lahko je betonski, še lažje in ceneje je, če je v obliki ogromne plastične posode, ki jih proizvaja slovensko podjetje. Vodo uporabimo v vodovodnem sistemu. Rešitev je razmeroma cenena in nanjo nikakor ne pozabimo, pa naj gre za varno oskrbo z vodo ali za sistem za zalivanje trave na trajnosten način.

Vodovod Nedavno tega smo še razpravljali o pocinkanih vodovodnih ceveh, ki so imele 20-letno dobo trajanja, vgrajevali pa smo jih v objekte z veliko daljšo dobo trajanja. Obiskal sem prijatelja na Škotskem, ki je pred kratkim kupil »novo« hišo. Hiša je bila zanj nova, ampak šlo je za več kot 200 let staro klasično angleško vrstno hišo. Najprej sem se obregnil ob fasado hiše, ki je bila iz opeke in kamna, o ometih ne duha ne sluha. Vprašal sem ga, zakaj ne uporabljajo ometa, in odgovor je bil enostaven: ker ta traja le do 50 let, hiše pa trajajo veliko dalj. In podoben razgovor se je nadaljeval, ko sem videl bakreno vodovodno napeljavo z medeninastimi izlivnimi armaturami, ki so spominjale na muzejske eksponate, vendar so odlično delovale. Pred nekako 15 leti smo se dokončno in s težavo otresli jeklenih cevi za vodo, ostale so le za potrebe protipožarnih sistemov v večjih objektih. Sicer pa so sedaj običajne bodisi bakrene, nerjavne, večplastne (aluminij in plastika z obeh strani) ali plastične cevi za vodovod, ki so trajne in sanitarno neoporečne. Tudi razvodov se ne dela več v obliki drevesa (vejni razvod), ampak ima vsako izlivno mesto svojo vejo iz centralnega razdelilnika.

Zalogovnik za deževnico Tisto, kar so imeli prej pomožni objekti (denimo zidanice) na odročnih lokacijah, imajo sedaj skoraj vse moderne stavbe: svoj zalogovnik za meteorno vodo, deževnico. Vodo s streh peljemo do kamnitih filtrov in oglenega filtra ter naprej do zalogovnika, iz katerega lahko napajamo klasično vodovodno napeljavo, ki jo razdelimo na dva dela: posebej vodo za pitje (kuhinja, umivalniki v kopalnici), preostalo posebej. Na tak način imamo dva vodna vira, večjo neodvisnost in večjo varnost, kar koristi nam in tudi sistemu oskrbe s pitno vodo. Namreč dejstvo, da uporabljamo pitno vodo za WC-kotličke, da z njo zalivamo vrtove, peremo avtomobile in čistimo okoli hiš, je ne le drago, ampak predvsem netrajnostno. Dejansko lahko ob tem občutimo določeno osebno krivdo, saj naše največje naravno bogastvo porabljamo v namene, kjer čista pitna voda ni potrebna. Seveda je voda v zalogovniku kapnice dobra in pitna in uporabna za vse potrebe v hiši. Primerna instalacija omogoča napajanje iz enega ali drugega vira, tako da imamo vedno dovolj dobre vode po ugodni ceni. Če ima hiša vgrajeno zalivanje trave s škropilnimi šobami, je takšen zalogovnik nujen, saj je s klasičnim dovodom vode iz vodovodne napeljave nemogoče doseči zahtevani trenutni volumen. Za takšno zalivanje trave na več mestih v istem času sta potrebna zalogovnik in močna črpalka. Veliko bolj praktično je zalivanje trave z vkopanimi cevmi za zalivanje. V takem primeru niso potrebne črpalke in veliki trenutni volumni, tudi poraba vode je nižja. Pri klasični vodovodni instalaciji ne pozabite napeljati tople vode do pralnega in pomivalnega stroja, ki ju kupita takšna, da omogočata priklop tople vode.

Ni smešno! Morda se bo komu zdelo smešno opozorilo, da je v večstanovanjskih blokih treba omogočiti, da upravnik z zaporo ventila izloči posamezno stanovanje iz vodovodnega sistema. Namreč če pride do puščanja v določenem stanovanju in uporabnika ni doma ali ni mojstra, ki bi to popravil, je treba urgentno zapreti dovod vode v to stanovanje, ne pa čakati več dni, da se uporabnik vrne in inštalater odpravi napako. Gradbeniki in investitorji radi varčujejo, tudi pri številu razmeroma cenenih zapornih ventilov za vodo in žal jim projektanti pri tem pomagajo. Ko je v stanovanjskem bloku, kjer sem živel, pri gornjem sosedu prišlo do izliva vode (seveda se to zgodi v petek zvečer), nam je voda več dni kapljala iz stropa po vsem stanovanju, saj so gradbeniki vgradili le en dovodni ventil za celo vertikalo stanovanj. In smo čakali in se izogibali kapljanju do ponedeljka…