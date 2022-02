Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 3330, kar je 689 manj kot dan prej, tudi število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev še naprej upada in trenutno znaša 3355, kar je 421 manj kot dan prej.

Minuli teden so sicer v Sloveniji potrdili nekaj manj kot 30.000 novih primerov koronavirusnih okužb, oziroma več kot 22.000 manj kot teden prej. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov in tistih, ki potrebujejo intenzivno terapijo, medtem ostaja na podobni ravni.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.263.574 ljudi, polno cepljenih pa je 1.217.619 oseb.

Vlada je namreč na sobotni seji precej sprostila ukrepe, med drugim od ponedeljka razen v zdravstvu, socialnem varstvu in zaporih izpolnjevanje pogoja PCT ni več potrebno. V šolah je odpravljeno samotestiranje, ostajajo pa obvezne maske. Te so še naprej obvezne tudi pri gibanju v zaprtih javnih prostorih.

S spreminjanjem ukrepov po skoraj dveh letih po njegovih besedah v ospredje prihaja vse večja odgovornost posameznika pri vodenju in upravljanju epidemije. »Odgovornost, ki smo jo pokazali v zadnjih 23 mesecih, smo s temi ukrepi nadgradili. Verjamem, da s takim pristopom, z osebno odgovornostjo, ki smo jo pokazali, lahko naprej uspešno obvladujemo epidemijo, in postopno spreminjamo ukrepe v smeri sproščanja,« je dejal Poklukar. Če bi se situacija poslabšala, pa bodo po njegovih napovedih ukrepe tudi zaostrili.

Verjame, da lahko na podlagi tega v naslednjih dneh, verjetno proti koncu počitnic, razmišljajo tudi o tem, ali so maske v prvi triadi in v šolah potrebne. »Če bo situacija vztrajala na tej poti kot trenutno, bo to gotovo eden prvih ukrepov, če ne prvi, ki mu bomo sledili, če bo to podprla tudi stroka,« je napovedal.

Pogoj PCT za obiskovalce sodišč ni več potreben

Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je v ponedeljek izdal spremenjeno odredbo o posebnih ukrepih iz zakona o sodiščih, s katero izpolnjevanje pogoja PCT za obiskovalce sodišč od danes ni več potrebno. Spremenjena odredba je bila objavljena v Uradnem listu.

Kot je zapisano na spletni strani vrhovnega sodišča, tudi na sodiščih veljajo splošni ukrepi iz odloka vlade o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z novim koronavirusom, ki je začel veljati v ponedeljek. Gre za obvezno samoizolacijo v primeru suma okužbe, uporabo zaščitne maske v zaprtih prostorih, ohranjanje medosebne razdalje, razkuževanje rok in prezračevanje ter za spoštovanje drugih priporočil in navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Druge omejitve pri poslovanju sodišč so se iztekle s ponedeljkom, vseeno pa strankam, njihovim pooblaščencem in drugim osebam priporočajo uporabo modernejših načinov poslovanja s sodišči - vlaganje vlog preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno, udeležba na narokih in zaslišanjih preko videokonferenčnih povezav ter uporabo objavljenih elektronskih naslovov in telefonskih številk v času uradnih ur za komunikacijo s sodišči, so še navedli.