Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je ob prihodu na včerajšnje zasedanje zunanjih ministrov držav članic bil plat zvona: evropski ministri bodo morali sprejeti odločitev, da preprečijo raztrganje BiH na koščke. Razlog za tako ostro oceno so močno destabilizirajoči procesi v tej državi. Toda ministri niso sprejeli nikakršnih zaključkov, po koncu zasedanja pa je Borrell pozival k ohranitvi ozemeljske celovitosti BiH in vrnitvi k delu v institucijah, ki jih bojkotirajo bosanski Srbi. »V Evropi ni prostora za razdeljeno BiH,« je dejal Borrell in se zavzel za nadaljevanje dialoga o političnih reformah, tudi volilni, ki ta čas že razdvaja BiH. Je pa tudi omenil, da je EU pripravljena uporabiti vse instrumente, ki jih ima – torej tudi sankcije.

Katero pot bo ubrala Unija?

Že dlje časa skrbijo odcepitvene težnje Milorada Dodika z Republiko srbsko, zaradi česar so evropski poslanci minuli teden z resolucijo od članic EU zahtevali uvedbo sankcij proti srbskemu članu predsedstva BiH (proti so denimo glasovali poslanci HDZ pa tudi Franc Bogovič, Romana Tomc in Milan Zver). Sive lase pa povzroča tudi reforma volilne zakonodaje, o kateri se strani v BiH ne morejo dogovoriti. Hrvaške stranke s HDZ BiH na čelu zahtevajo spremembo načina volitev hrvaškega člana predsedstva in predstavnikov v domu narodov – kar bi lahko predstavljalo zametke tretje entitete in še utrdilo etnonacionalistično delitev države – in grozijo z bojkotom oktobrskih volitev, če sprememb ne bo.

Ministri so včerajšnjo razpravo opravili na osnovi dokumenta, ki so ga za razpravo pripravili v Evropski službi za zunanje delovanje (EEAS). Še pred zasedanjem ga je objavil portal Istraga.ba iz BiH. Dejansko so objavili dva dokumenta – prvo verzijo in zadnjo, ki so jo na mizo dobili tudi ministri. Dokumenta sta skoraj identična. V obeh je podana precej črna slika stanja v BiH, oba omenjata morebitne sankcije zoper politike, ki rušijo ozemeljsko celovitost BiH. Sankcije v obliki prepovedi potovanj in zamrznitvi njihovega imetja v EU bi po dokumentu sodeč lahko uporabili kot zadnjo možnost šele v trenutku, ko bi odločitve parlamenta Republike srbske o prenosu pristojnosti postale operativne. Kot možne sankcije bi lahko uporabili tudi zamrznitev predpristopne pomoči BiH.