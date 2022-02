»Ker so Radomlje zaigrale zelo napadalno, je bilo na obeh bokih veliko prostora za igro in v tem elementu smo prevladovali. Na tak način smo zasluženo dosegli uvodna gola. Po porazu Kopra smo imeli velik motiv, da se vrnemo na vrh lestvice,« je ključni element za visoko zmago razkril vezist Maribora Danijel Šturm, ki je vse bolj samozavesten. Bil je med najboljšimi na težkem in razmočenem igrišču ter kandidat za igralca tekme, dokler drugega gola ni dosegel Mudrinski v trenutkih, ko je bil že predviden za zamenjavo.

Radomljam ni pomagalo tisoč ponovitev predložka

»Na treningu smo naredili tisoč ponovitev, kako preprečiti Mariboru predložke iz prekinitev in z boka ter ustaviti Mudrinskega, a ni pomagalo,« se je jezil trener Radomelj Naremin Bašić. Radomlje so po zmagi v Kidričevem zaigrale preveč pogumno in napadalno, kar je Maribor izkoristil in tekmo odločil v uvodih 17 minutah z goloma na enak način. Podajalca z levega boka sta bila Šturm in Alvir, strelca z glavo pa kapetan Milec in Mudrinski. Nadaljevanje je bilo rutina in Maribor je dosegel štiri gole, največ v letošnji sezoni.

»Popravili smo veliko stvari v primerjavi z derbijem v Ljubljani. Bilo je veliko več podaj v globino. Na derbiju smo nadzorovali igro, a smo bili premalo nevarni v igri naprej. Uspevalo nam je tisto, kar nam ni na nekaterih prejšnjih tekmah. Izkoristili smo vse, kar nam je bilo ponujeno, saj sem pričakoval, da bodo Radomlje zaigrale odprto. Prvenstvo si želimo nadaljevati v takšnem slogu,« je bil zadovoljen trener Maribora Radovan Karanović, ki je v osrčje zvezne vrste postavil 19-letnega Antolina, ki je izpolnil pričakovanja trenerja. Veliko prostora je bilo kot naročeno za Đorđeta Ivanovića, ki je tekmecu povzročal veliko težav in pomagal pri igri v obrambi.

Ob veliki premoči sta priložnost dobila tudi veterana, 35-letni Rok Kronaveter, ki je dosegel stoti gol v slovenski ligi ter postal sedmi igralec tega elitnega kluba, in 37-letni Marcos Tavares, ki je zaigral prvič v letošnji sezoni. »Tavaresa sem nagradil za njegovo delo med pripravami. Še vedno je vzor na treningu in pomemben del te ekipe,« je razložil Karanović. Maribor je zdaj postal prvi favorit za naslov prvaka. »Nočem se ozirati na druge. Razmišljamo o sebi in tem, kako biti vsako tekmo boljši. Verjamem v ekipo. Vem, da je sposobna marsičesa. Ko pride takšna tekma, kot je z Radomljami, pokažemo kakovost,« je pogled v prihodnost usmeril Karanović. Ni želel polemizirati z Zlatkom Zahovićem, ki je po porazu na derbiju z Olimpijo dejal, da Mariboru manjka strategije. »To je rekel le za tisto tekmo. Po porazih je normalno, da so komentarji različni. Vsak ima pravico do svojega mnenja. Zlatka spoštujem, mogoče pa se z mnenjem strinjam,« je končal Karanović.