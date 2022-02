Po pokalnih tekmovanjih je v evropski košarki čas za reprezentančne akcije. Na vrsti so tretje in četrte tekme prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostili Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila). Selektor Aleksander Sekulić je bil ob zboru v Kopru prešerne volje. Kako tudi ne, ko pa je s Slovenijo na prvih dveh tekmah ugnal Hrvaško in Švedsko, pred obračunoma s Finsko (v petek in ponedeljek, obakrat ob 17.30) pa ima na voljo močnejšo zasedbo kot nazadnje. Znova so namreč zraven Zoran Dragić, Mike Tobey in Gregor Hrovat. Nekaj sivih las mu je povzročila le poškodba Alekseja Nikolića, ki ga je zamenjal Matic Rebec.

Na včerajšnjem prvem treningu so še manjkali Hrovat, Tobey, Luka Rupnik, Rebec in Jakob Čebašek, ki pa so se že zvečer priključili soigralcem. Od olimpijske zasedbe manjkajo le košarkarja iz lige NBA Luka Dončić in Vlatko Čančar ter že omenjeni Nikolić. Uigranost tako ne bi smela predstavljati problema, kar bo dobrodošlo predvsem v luči pomanjkanja treningov. Slovenija bo proti Finski v vlogi izrazitega favorita, a nasprotnika vsekakor ne sme podcenjevati. Nenazadnje so košarkarji selektorja Henrika Dettmanna na domačem parketu ugnali Hrvaško, medtem ko so morali priznati premoč Švedski.

»Cilj je, da je moštvo karseda identično pri vsaki akciji. Ker smo omejeni s časom, je to zelo pomembno, hkrati pa poskušamo ujeti val dobrih form posameznikov. Ob pravi kemiji lahko potem na igrišču delujemo kot prava ekipa. Nosilci so v dobri formi. Vesel sem, da je Zoran Dragić našel klub, v katerem se je znašel, kot tudi Žiga Dimec,« je povedal selektor Aleksander Sekulić.