Krimovke so svojo že 27. zaporedno sezono med elito začele s petimi porazi na uvodnih šestih tekmah, vmes so premagale le turškega avtsajderja Kastamonu. Po štirih ničlah je prišlo do spremembe na trenerskem stolčku, Uroša Bregarja je zamenjala njegova dotedanja pomočnica Nataša Derepasko. V Ukrajini rojena nekdanja Krimova igralka in reprezentantka Slovenije je na debiju oktobra lani v Stožicah ostala brez točk proti aktualnemu evropskemu prvaku, norveški ekipi Vipers Kristiansand (26:27; čeprav je Krim že v prvem polčasu vodil s 15:6), nato pa se je krivulja uspehov le ačela dvigati.

Na naslednjih dveh tekmah so dvakratne prvakinje Evrope favorizirani ekipi CSKA Moskva odščipnile kar tri točke od možnih štirih (remi v Rusiji, zmaga v Sloveniji), potem pa je zaradi SP sledil skoraj dvomesečni premor. Po njem je Krim najprej dvakrat izgubil, nato pa na zadnjih štirih tekmah osvojil kar sedem od osmih možnih točk. »Upam, da bomo proti Ferencvarošu pokazale takšno igro kot proti Sävehofu ali pa še boljšo. A glede na to, da so bile Madžarke v svoji skupini tretje z 19 točkami, mi pa šele šeste z le desetimi, so po mojem mnenju favoritinje,« trenerka Nataša Derepasko vlogo favorita diplomatsko prepušča tekmicam.

Prva strelka odhaja po sezoni Desnokrilna igralka Katarina Krpež Šlezak je igrala na 12 tekmah od skupno 14 tekem v skupinskem delu in se na vseh vpisala med strelke. Najučinkovitejša je bila doma proti Kastamonu (13 golov), s 66 goli pa je prva strelka kluba v ligi prvakinj. Za Krim bi bil izpad že po skupinskem delu – glede na ambiciozen in drag projekt – mala katastrofa, kar priznava tudi 33-letna Srbkinja. »Po slabem začetku sezone smo bili na vsaki tekmi pod pritiskom. Na zadnji proti Sävehofu, ki je bila za biti ali ne biti, še toliko bolj, a smo na igrišču pokazale, da smo kakovostnejše,« ocenjuje Katarina Krpež Šlezak, ki je v Ljubljano prišla pred sezono iz ruskega kluba Rostov Don, med letoma 2012 in 2014 pa je prvič nosila Krimov dres. V dodatnih bojih osmine finala za napredovanje v četrtfinale Krim čaka Ferencvaroš – prva tekma bo 26. ali 27. marca v Sloveniji, povratna 2. ali 3. aprila na Madžarskem. »Gre za kakovostno, hitro in neugodno ekipo. A tudi njo lahko premagamo, tako kot lahko vsako, če imamo dober dan. Tako kot lahko izgubimo proti vsakomur, če imamo slabega. Nadejam se, da bosta šli naša forma in pot le še navzgor,« upa Katarina, ki bo v Krimu le do konca sezone. Njena odločitev o odhodu iz Ljubljane je povezana z družinskimi razlogi, zamenjava od naslednje sezone dalje pa bo 35-letna Črnogorka Jovanka Radičević, zdaj še vedno igralka Kastamonuja.