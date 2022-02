Chelsea je papirnati favorit proti Lillu. Londončani po osvojitvi naslova svetovnega klubskega prvaka niso blesteli ob vrnitvi na angleške zelenice. Chelsea je v mestnem derbiju proti Crystal Palaceu edini gol za zmago dosegel šele v 89. minuti (Hakim Ziyech), medtem ko je imel zvezdniški napadalec Romelu Lukaku na vsej tekmi le sedem dotikov z žogo, kar je neslavni negativni rekord lige. Ko so novinarji po tekmi trenerja Chelseaja Thomasa Tuchela vprašali, zakaj slaba igra, potem ko je imela ekipa kar teden dni časa za pripravo, jim je zabrusil: »Nimate pojma, kaj se je dogajalo.« Nato je zajel sapo in v mirnem tonu nadaljeval: »Veliko je razlogov, da nisem pričakoval dobre tekme. V tem tednu smo občutili, kaj pomeni temperaturna razlika 30 stopinj Celzija. Imamo šest igralcev, ki so se prehladili v letalu, imamo težave s časovno razliko med Abu Dabijem in Londonom. Niti en igralec ni dobro spal zaradi temperaturne in časovne razlike. To ni bil normalen teden za pripravo na tekmo. Svetovno klubsko prvenstvo je bilo velika obremenitev za igralce, ki so si želeli postati prvaki, ob tem pa smo bili v angleškem prvenstvu skoraj mesec dni brez tekme. Vsem je vidno, da v teh trenutkih skušamo rezultatsko preživeti. Želimo igrati bolje, a imamo težave.«

Kljub kritikam, da z igro ne navdušuje, je Chelsea od sredine januarja v nizu petih zmag v vseh tekmovanjih. Stadion Stamford Bridge je prava domača trdnjava za Chelsea, saj je na svoji zelenici neporažen že od septembra lani. Lille, ki je v skupinskem delu lige prvakov osvojil celo prvo mesto v skupini G, zelo niha v formi in ima s sedmih tekem v letu 2022 le dve zmagi. V francoskem prvenstvu je šele na 11. mestu, potem ko je v zadnjem krogu doma zgolj remiziral (0:0) s kandidatom za izpad Metzem.

Pred tekmo Villarreal – Juventus je vzdušje precej boljše v taboru šestouvrščene ekipe španskega prvenstva. »Rumena podmornica«, ki jo uspešno vodi Unai Emery, je v naletu, saj je na zadnjih štirih tekmah osvojila 10 od 12 možnih točk in prejela le en zadetek. Adut Juventusa so izkušnje, saj Villarreal igra šele tretjič v izločilnih bojih, potem ko ga je v osmini finala v letih 2006 in 2009 izločil Arsenal. Čeprav je Juventus neporažen že sedem tekem, so navijači nezadovoljni po dveh zaporednih remijih z Atalanto v gosteh in na velikem mestnem derbiju s Torinom, kar je dovolj zgolj za četrto mesto na lestvici serie A z devetimi točkami zaostanka za vodilnim Milanom. »Ne glede na tekmovanje vedno igramo na zmago. Villarreal je v dobrem momentu, prav tako mi. Tekmec je tehnično podkovana ekipa z odličnim trenerjem. Pričakujem taktično tekmo, na kateri bomo morali biti zbrani, pozorni na detajle in potrpežljivi,« napoveduje trener Juventusa Massimiliano Allegri.