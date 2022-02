Na podlagi uspešnega mladinskega romana Simone SemeničSkrivno društvo KRVZ (2000), ki je med drugim prejel prestižno nagrado modra ptica in priznanje zlata hruška, so zdaj v Lutkovnem gledališču Ljubljana pripravili še istoimensko dramsko predstavo, namenjeno gledalcem od 6. leta naprej. Za dramatizacijo pustolovske detektivke je poskrbela kar sama avtorica, ki pri uprizoritvi sodeluje še kot dramaturginja, predstavo, ki jo bodo premierno izvedli nocoj ob 18. uri na Odru pod zvezdami, pa je zrežiral Mare Bulc.

Odrska priredba sledi zgodbi romana: ko se Črt nekega večera odpravlja spat, zagleda skrivnostno senco – zdi se mu, da vidi zmaja. Istega večera dvojčka Kaj in Iza najdeta nenavaden zemljevid, ki ga pokažeta Vidu, Črtovemu najboljšemu prijatelju. Štirje enajstletniki se tako naenkrat znajdejo sredi napete pustolovščine, povezane z zmaji in skrivnostno rastlino, ki tem bitjem omogoča dolgo življenje, pri razreševanju zagonetnega zemljevida pa se spopadajo z zapletenimi ugankami ter celo nepridipravi, ki klobčič zgodbe še bolj zapletejo…

Kot napovedujejo v gledališču, predstava Skrivno društvo KRVZ »duhovito in večplastno prepleta domišljijsko in realno«, meša raznovrstne jezikovne ravni (za lekturo je poskrbela Irena Androjna Mencinger) in dogajalne svetove. Igriva režija s koreografskimi domislicami Sebastjana Stariča na široko odpira prostore domišljiji gledalcev, ki s pomočjo pripovedovalke (Ajda Toman) ter razgibane igralske zasedbe sledijo napeti, filmsko kadrirani pripovedi. Nevsakdanje vzdušje vizualno soustvarjajo tudi razgibana scenografija Damirja Leventića, pravljični kostumi Sanje Grcić in svetlobno oblikovanje Andreja Hajdinjaka, glasbo pa je prispevala Polona Janežič. Nastopili bodo gostje Matej Zemljič, Filip Mramor, Klemen Kovačič, Gaja Filač, Martin Mlakar, Primož Ekart in Jelena Ždrale (v živo na violini) ter člani igralskega ansambla LGL Ajda Toman, Alenka Tetičkovič, Jernej Kuntner, Nina Ivanič, Jure Lajovic, Lovro Finžgar, Jan Bučar in Rok Kunaver.