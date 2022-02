Hidak Janša-Orban

Slovenija je še do pred kratkim gledala na zahod, z aktualno vlado pa se je naš fokus preusmeril na vzhod. Konkretneje v državo, o kateri ne vemo veliko. Zgolj to, da meji na Prekmurje, deželo na oni strani Mure, ki jo bolj kot ne poznamo po ekranizirani knjigi Miška Kranjca Strici so mi povedali, oddaji Hidak na javni radioteleviziji in upokojenem predsedniku Milanu Kučanu. Mostovi med Slovenci in Madžari so bili po letu 1990 zgledno urejeni.