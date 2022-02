»Včasih smo imeli studijske filme. Zdaj imamo Marvelove uspešnice. In kaj je Marvelov film? Marvelov film je prototip, ki se uporablja znova in znova in znova, da je videti drugače,« je pred časom, podobno kot pred njim že Martin Scorsese in drugi hollywoodski velikani, o sodobnih filmih kritično spregovoril Francis Ford Coppola. 82-letnik iz Detroita je prepričan, da mora biti prava umetnost osebna, očitno pa je za to pripravljen tudi seči globoko v žep. Za financiranje znanstvenofantastične drame Megalopolis je namreč prodal velikanski del svojega vinskega imperija, odstotek prodaje pa bo uporabil kot zavarovanje za posojilo. Proračun njegovega osebnega projekta znaša kar 120 milijonov dolarjev.

O scenariju, ki ga je spisal v osemdesetih prejšnjega stoletja, je zaenkrat komaj kaj znanega. »Arhitekt želi na novo zgraditi v nesreči uničen New York,« je zapisano na filmskem portalu IMDb, Coppola pa pravi, da naj bi se film bral kot tradicionalen rimski ep, postavljen pa bo v utopično različico New Yorka, imenovano Novi Rim. Film bo ljubezenska zgodba, hkrati pa filozofski premislek o naravi človeka, je povedal v intervjuju za revijo GQ. Ameriški režiser se sicer vse od drame po istoimenskem romanu Johna Grishama Mojster za dež (1997) osredotoča na manj izpostavljene projekte. Ti niso le finančno manj uspešni, temveč jim praviloma niso naklonjeni niti kritiki. Avtor kultnega Botra (1972) se očitno s tem ne obremenjuje pretirano. »Finančni vidik me ne zanima, nič mi ne pomeni,« razmišlja o finančni usodi Megalopolisa.