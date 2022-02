Nepodpisan novinar madžarske televizije, skrivnostni T. F., je dodal še nekaj žalitev in nekaj stavkov o uravnoteženosti, recimo tegale: »Oddaja Politično ni bila prispevek k uravnoteženosti javne radiotelevizije, ki jo plačujejo tako levi kot desni.«

Pustimo ob strani dejstvo, da je SDS s svojimi madžarskimi pokrovitelji že davno sama določila, kdo v slovenskem prostoru sme in kdo ne sme biti desničar; bolj smešno se zdi dejstvo, da komercialna televizija, kakršna Nova24TV je, v svojih najavah propagira konkurenco. Jasno, gre za nov dokaz, da Nova24TV ni medij, ampak negledljivo in neberljivo propagandno sredstvo, ki v času pred volitvami ne namerava izbirati sredstev v boju proti levici in, priznajmo si, niti v boju proti desnici.