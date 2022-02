Dragiću, ki je bil v tej sezoni član Toronto Raptors, a od konca novembra lani ni več stopil na parket, se je tako uresničila želja, da bi v zaključku kariere dobil še eno priložnost za osvojitev naslova v ligi NBA. 2020 je z Miamijem izgubil v finalu proti Los Angeles Lakers.

Brooklyn Nets, ki ga vodi Steve Nash, nekdanji mentor Gorana Dragića, ko je ta pred 14 leti prišel v ligo NBA oziroma Phoenix Suns, je bil na začetku te sezone eden glavnih favoritov za naslov. Na takoimenovanem »power rankings« lige NBA oziroma lestvici razmerji moči je zasedal drugo mesto takoj za lanskimi prvaki Milwaukee Bucks.

Zmešnjave v Brooklynu

Tekom sezone so se stvari v Brooklynu močno spremenile. Od trojice zvezdnikov, Kevinu Durantu, Kyleu Irvingu in Jamesu Hardnu, vidno vlogo igra le Durant. Irving zaradi nasprotovanja cepljenju proti covidu-19 ne sme igrati na domačih tekmah, Harden pa je po pol leta zapustil Brooklyn in odšel v Philadelphio.

Brooklyn, ki je v zameno za Hardna dobil Bena Simmonsa, Setha Curryja in Andrea Drummonda, je trenutno na robu uvrstitve v končnico - z izkupičkom 31-28 je osmi na vzhodu, na »power rankings« lige NBA pa zaseda šele 17. mesto.

Goran Dragić, ki ima na 872 odigranih tekmah v ligi NBA povprečje 13,9 točk in 4,8 podaje, bo imel pri Nets, katerega lastnik je tajvansko-kanadski milijarder Joseph Chung-Hsin Tsai, med drugim ustanovitelj podjetja Alibaba, zanimivo družbo na mesto organizatorja igre. To vlogo namreč opravljajo Ben Simmons, Kyrie Irving, Patty Mills, Cam Thomas in Seth Curry.

Za usluge Gorana Dragića, ki ga je Toronto pred desetimi dnevi predal San Antonio Spurs, so se zanimali tudi pri Milwaukee Bucks, Golden State Warriors in Chicagu Bulls, so za STA dodali pri agenciji nekdanjega košarkarja Billa Duffyja, ki bedi tudi nad kariero slovenskega zvezdnika pri Dallasu Luke Dončića.