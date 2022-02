Arne Zupančič, novinar, aktivist in turistični vodnik: Tiktak, tiktak … Naš čas prihaja …

Arne Zupančič je turistični vodnik, ki avtorske sprehode po Ljubljani snuje pod znamko Insider tours. Študiral je latinščino, bil je novinar na Radiu Študent, je urednik Časopisa za kritiko znanosti, pa član skupine Ljubljana odprto mesto (LOM) in številnih drugih iniciativ. V LOM so letošnjo 80-letnico oddajanja Radia Kričač združili tudi z 80 leti praznovanja Prešernovega dne, ki ga je uvedel prav Kričač. Zupančič je tako v času kulturnega praznika in duha ubijajoče državne proslave, ki je brezsramno ponarejala celo besedilo Krsta pri Savici, začel turistično turo po ljubljanskih točkah delovanja Kričača.