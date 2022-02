Če bom kdaj velika, bom zdraharka

Najprej sem gledala po televiziji, potem sem šla pogledat v živo. Še kar divje. Mlade berlinske aktivistke in aktivisti že od prejšnjega tedna ob jutranjih prometnih konicah na različnih vpadnicah v Berlin blokirajo izvoze z obvoznic tako, da se usedejo sredi ceste in se z ultra močnim lepilom prilepijo na asfalt. Prilepijo svoje gole dlani. Na najmanj pričakovanih krajih, nenapovedano kot blitzkrieg. Nihče jih ne more preprosto odnesti. Tam so, drug poleg drugega prilepljeni čez cesto, in blokirajo promet. V hipu nastanejo kilometrske kolone.