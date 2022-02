Ste opazili, da božične drobnarije trgovci ponujajo že novembra? Trgovci padejo v »božično zanesenost« pod parolo »vse za večji dobiček«. Naši politiki pa padejo v »predvolilno zanesenost« za »zlate stolčke« že dva do tri mesece pred volitvami. Hočete dokaz? Izvolite.

Komaj sem izpraznil svoj poštni predal, v katerem je bila pisemska ponudba stranke SDS za višjo plačo (sicer v anketi), že je prispela tudi ponudba stranke NSi. Ti ne sprašujejo, ali želim višjo plačo, ampak mi jo direktno ponujajo z napisom »Višje plače za vse!«. Na tej ponudbi lahko za okras vidimo sličico petih kandidatov (ženske ni med njimi, čeprav bi lahko omenili vsaj eno kandidatko tipa Simone Kustec). Pod sličico je napis »Ministrska ekipa N.Si«. Od mene pričakujejo, da bom s svojim podpisom soglašal z vsebino njihove ponudbe. Kot jaz razumem to vsebino, naj bi teh pet oseb, ko bodo poslanci, imelo (še) višje plače kot do zdaj. Bojim se, da jaz nisem v tej igri. Za pet oseb se bo že našel denar za višjo plačo, ali se bo res tudi za vse druge?

Zakaj je treba študirati ekonomijo, če pa je zadevo mogoče rešiti veliko bolj enostavno? Za politično determinirane volilce bom rahlo ponovil nasvet. Pred volitvami ljudem obljubiš višje plače, seveda, če te izvolijo, in imaš štiri leta višjo plačo. Namesto da bi študentom ponudili štiriletno štipendijo, gre ta denar zdaj v njihovo poslansko plačo. Če je pri Slovencih Borut Pahor lahko leta in leta najbolj priljubljen politik, potem obstaja tudi verjetnost uspeha naše ponudbe, pričakuje vodstvo v stranki NSi, saj poskusiti ni greh. In temu rečejo uravnovešenje dejavnikov?

V zadnjih nekaj letih so politiki dosegli še eno uravnovešenje dejavnikov. Berem, da primanjkuje 2000 medicinskih sester in medicinskih tehnikov. Se pa zavedam, da imamo 2000 politikov preveč. Tudi ta problem lahko rešimo zelo enostavno, in to brez štiriletnega študija ekonomije. Teh 2000 odvečnih politikov preusmerimo v nadomeščanje manjkajočih medicinskih sester in medicinskih tehnikov ter še strežnega in negovalnega ter drugega potrebnega osebja, da lahko delujejo v dejavnosti bolnišnic in domov za starejše. Polovico leta bi imeli ti »pripravniki« mentorje (medicinske sestre, medicinske tehnike, strežno in negovalno osebje) in tudi nekaj manjšo plačo od njih, po opravljenem preizkusu pa bi se tudi njim plače izenačile s plačami mentorjev.

Če nam bo vodstvo stranke NSi še pošiljalo svoje »pozdravčke«, jih naprošam, naj med vprašanja uvrstijo tudi zgoraj omenjeni problemček. Drage volje bom odgovoril.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani