Kot je dejala izjemna novinarka Tanja Gobec, so takšno ravnanje kasneje poimenovali »smrtonosna brezbrižnost; dokler se ne zgodi meni, me ne zanima«. In s temi besedami se je tudi končala ta odlična oddaja, ki je veliko prispevala k demokratičnemu političnemu dialogu. A nekaterim je šla očitno močno na živce. Kot jim gre očitno demokracija. In so oddajo preprosto izbrisali (mimogrede, 26. februarja letos obeležujemo žalostno trideseto obletnico izbrisa 25.671 ljudi iz registra stalnih prebivalcev Slovenije). Pa še nekaj je bilo v oddaji zelo povednega: novinarka je bila oblečena v črno!

In le malo zatem smo lahko izvedeli, da se še ena odlična oddaja, Zrcalo tedna, iz nedeljskega »prime time« termina na prvem programu RTVS seli v sobotni termin na drugem programu. Nič hudega. Jo bomo pa gledali takrat. Novinar Aleš Malerič je tudi to oddajo zaključil zelo povedno: »Olimpijski boji se za nekaj časa poslavljajo, kot se s prvega programa nacionalke, ne zaradi gledanosti, poslavlja Zrcalo tedna, ki ste ga na tem programu lahko neprekinjeno gledali od 9. januarja 1982. Odslej bo na sporedu ob sobotah na drugem programu, a kot se bodo znova vrnile olimpijske igre, se bo tudi Zrcalo tedna nekega dne vrnilo tja, kjer mu je mesto.«

Res je. In tudi Slovenijo moramo znova postaviti tja, kjer ji je mesto. Med demokratične države, kjer vladajo blaginja, pravica in svoboda govora – za vse, ne samo za nekatere. Že kmalu bomo za to imeli priložnost. Na volitvah. Tanji Gobec in vsem pogumnim novinarkam in novinarjem v Sloveniji pa čestitke za pogum, pokončno držo in vztrajnost. Če vam to kaj pomeni, vedite, da vam številni stojimo ob strani in vas občudujemo. In protestiramo proti ravnanju (ne)odgovornih voditeljev medijskih hiš, še zlasti javnih, ki v imenu nekakšnega varčevanja brišejo in prestavljajo oddaje, za katere ne nazadnje plačujemo državljani sami – vsaj tisti, ki plačujemo RTV-naročnino.

Saj veste, če ne protestiramo, ko pridejo po novinarje, kmalu ne bo več nikogar, ki bi poročal, ko bodo prišli po nas…

Rok Kralj, Kamnik